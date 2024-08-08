亞洲貓王重要推手！翁士航喊話邀請賴清德：一起加入航海王艦隊

▲巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻返台，左為體操隊教練翁士航。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

巴黎奧運接近尾聲，中華隊好手陸續返國，台灣體操好手「貓王」唐嘉鴻今搭機抵台，教練翁士航表示，能夠拿到銅牌，背後團隊相當重要，他也向賴清德總統喊話，一起加入「航海王艦隊」，讓未來人才無後顧之憂，繼續為國爭光。

唐嘉鴻在巴黎奧運以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌，許多粉絲一大早在機場守候，高舉看板迎接他凱旋歸國。

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翁士航認為，一個人的堅持是執著，一群人的堅持是文化，「我們能夠走到現在，大家都說貓王很厲害，也說航海王很厲害，但是各位知道嗎？我們背後的團隊更厲害。」

他特別介紹後勤，包括在體操界累積46面獎牌的麥劉湘涵，在團隊主要為情蒐，再來是體能訓練師陳宜翔，以及防護員范絜婷。

「他們都相當優秀，不過現在是沒有工作，約聘講師也好，專任教教練也好。」翁士航說，「我在這邊公開的邀請賴清德、賴總統加入我們的團隊，跟我們共同打造這個航海王的艦隊，希望能夠讓我們的後繼人才們未來能夠沒有後顧之憂，可以一起往前往走，再繼續為國爭光。」

▲體操隊教練翁士航(右二)介紹後勤支援團隊。（圖／記者李毓康攝）

