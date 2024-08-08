奧運霹靂舞孫振10日出賽　已在巴黎循著自己喜歡的節奏備戰

▲巴黎奧運霹靂舞選手孫振已在巴黎備戰 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國巴黎奧運霹靂舞選手孫振已在巴黎備戰，準備10日出賽為台灣爭取獎牌，目前都在體育署於巴黎設立的運動中心練習，循著自己喜歡的節奏備戰，

台灣「霹靂舞一哥」孫振在6月巴黎奧運資格賽布達佩斯站，以總排名第10名順利搶下奧運門票，成為台灣史上第1人。

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孫振也是本屆巴黎奧運的掌旗官，即將於8月10日登上巴黎奧運賽場，與非洲霹靂舞錦標賽冠軍的摩洛哥選手Billy及2名世界冠軍的荷蘭選手Menno、哈薩克選手Amir同在D組，取分組前2名選手前進8強，

目前孫振已在體育署設立的巴黎運動中心備戰，體育署署長鄭世忠在台灣時間7日傍晚特地前往運動中心，關心孫振的備戰狀況。

孫振非常感謝中繼站提供的完善服務，讓他能專心備戰，更重要的是，循著自己喜歡的節奏備戰，他說：「畢竟跳舞我覺得很重要的是自己的節奏，不只是比賽上的節奏，也是整個備賽生活上的節奏，所以我覺得可以有這樣子的彈性跟空間是很重要的。我覺得這些後援都非常強大。」

教練蘇志鵬為孫振安排3個階段調整，首重視訓練的量，習慣下午比賽感覺，再強化他在出國前準備的新招式，依照3場循環賽判斷如何出招，在比賽倒數階段不會有太多訓練，以意象訓練為主，讓他的身體以最佳狀態迎戰。

▲體育署署長鄭世忠關心孫振的備戰狀況 。（圖／體育署提供）