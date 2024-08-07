快訊／中華女團力抗中國爭4強　陳思羽、簡彤娟0比3丟掉第1點

▲中華桌球女團第1點雙打陳思羽、簡彤娟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

隨著男團昨(6)日止步8強，由一姐鄭怡靜領軍的女團，成了中華桌球代表隊本屆巴黎奧運奪牌的最後希望。中華女團今(7)日與頭號種子中國爭搶4強門票，第1點雙打陳思羽、簡彤娟開賽一度打出3比1不錯的氣勢，可惜遭反超後連續失分，首局以6比11讓出，接下來2局也沒能扳回一城，以0比3丟掉首點。

中華女團16強賽以3比0完勝澳洲，順利挺進8強，今日強碰「大魔王」中國隊，第1點雙打由第4度叩關奧運的陳思羽搭配22歲小將簡彤娟出擊，面對剛摘下本屆女單金牌的陳夢、王曼昱，台灣組合開賽積極搶攻，迅速連下2分，打出3比1攻勢，氣勢不落人後，被追成3比3後也再次超前，可惜拿下第4分後節節敗退，以4比10被對手逼出6個局點，化解了2個後，仍以6比11讓出此局。

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來到第2局，陳思羽、簡彤娟沒能延續開賽的氣勢，很快就落入3比10，被對手得到7個局點的劣勢，以4比11連掉2局。

進入第3局，陳思羽、簡彤娟重整旗鼓，開局2比1領先，無奈後續沒能咬住比數，被拉開4比9、5分差。儘管對手實力強大，台灣組合仍奮力追回3分，追到2分差，展現不放棄的精神，可惜最終仍以7比11敗下陣來，0比3丟掉第1點。