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奧運英雄返台！林口人熱情迎接李洋　小球迷激動「哥哥你好棒」

記者戴上容／新北報導

新北市林口區今日上午迎來了一場盛大的歡迎儀式！羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋與王齊麟從巴黎凱旋歸來，家住林口的李洋一到社區門口，便受到數百名熱情鄉親的迎接，現場飄揚著紅色國旗海，大家齊聲高喊「世界冠軍、歡迎回家」；國小羽球隊的小球迷們更是將李洋視為榜樣，激動地喊著「哥哥你好棒」。李洋感激地表示，希望未來能到各個學校與大家交流。

▲▼ 李洋回到新北林口住家，受到百位鄉親的歡迎 。（圖／民眾提供）

▲李洋回到新北林口住家，受到數百位鄉親的歡迎 。（圖／民眾提供）

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奧運羽球男雙「二連霸」的台灣黃金組合李洋與王齊麟，今天上午從巴黎返台。一下飛機，他們便在機場受到熱烈的歡迎。李洋回到林口區住家時，數百位鄰居早已在門口等待，李洋一下車，鞭炮聲響不停，現場無比熱鬧。

在「世界冠軍 歡迎回家」的口號聲中，數百名鄉親從上午8時起便聚集在社區門口，等候李洋的到來。看到李洋下車後，大家激動不已，現場除了社區住戶，還有來自林口和麗林兩所國小的羽球隊員。他們手中拿著加油棒，揮舞著小國旗，場面歡欣鼓舞，讓原本疲倦的李洋瞬間精神振奮，他不斷與粉絲揮手致意，並親切地拿出金牌與大家合影。

▲▼ 李洋回到新北林口住家，受到百位鄉親的歡迎 。（圖／民眾提供）

李洋表示：「謝謝大家這麼早來到這邊迎接我，辛苦大家也很感謝，希望未來能夠到很多學校與大家交流。」小球迷們爭相與李洋合影，豎起大拇指說：「哥哥你真棒！」希望未來能跟偶像一樣站上世界舞台。

社區門口和服務櫃台也高掛紅布條，慶祝李洋為國爭光，完成二連霸。新北市市長侯友宜和林口區長廖武輝也送來紅榜，盛讚李洋為「新北之光」。

這次「歡迎回家」活動由社區主委彭冠禎和新北市議員蔡淑君發起。彭冠禎表示，黃金男雙李洋與王齊麟奪下奧運金牌二連霸，這個激動人心的時刻，他與上千名林口鄉親一起在體育館觀看轉播，內心無比感動；李洋是林口的驕傲，所以他號召國小羽球隊、社區住戶與球迷們一起迎接「台灣之光」，希望將這份溫暖與感謝傳遞給李洋。未來也期待李洋能複製「金牌經驗」，為台灣羽壇做出更多貢獻。

▲▼ 李洋回到新北林口住家，受到百位鄉親的歡迎 。（圖／民眾提供）

▲▼ 李洋回到新北林口住家，受到百位鄉親的歡迎 。（圖／民眾提供）

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關鍵字： 2024奧運林口李洋王齊麟

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