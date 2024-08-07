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桌球奧運初體驗前輩給力量　桌球簡彤娟期待與中國對戰

▲巴黎奧運桌球簡彤娟 。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運桌球簡彤娟 與陳思羽。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

巴黎奧運桌球女團對澳洲，簡彤娟奧運初體驗雖難掩緊張，但學姐鄭怡靜不斷鼓勵，讓她直呼「前輩真好」；今天與陳思羽搭配搶下第1點雙打，下一戰打中國，簡彤娟期待：「是難能可貴的經驗」。

奧運桌球女團鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟代表參賽，鄭怡靜、陳思羽都有奧運經驗，22歲簡彤娟則是奧運初體驗。簡彤娟先前已在單打出賽過，今天團體賽與陳思羽搭配，以11比4、11比3、11比7輕鬆過關，搶下第1點。

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教練鄭佳奇表示，雙打兩人是第一次搭配，看起來還不錯，一開始簡彤娟感覺有點緊張，但大家都一直鼓勵她，陳思羽經驗多，也有鼓勵簡彤娟、請她安心。

▲巴黎奧運桌球簡彤娟 。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運桌球簡彤娟 與陳思羽。（圖／中華奧會提供）

簡彤娟表示，今天雖然有點緊張，但比起單打更喜歡打雙打，先前打單打時，一直覺得打不進去，這幾天練習下來，感覺有踩得比較實，才真的有在打球的感覺；雙打旁邊有站人，有人可以講話好很多，雖然首局有失誤，陳思羽一直鼓勵，「學姐跟我說沒關係、這樣做是對的。」

簡彤娟也要特別感謝鄭怡靜，「學姐覺得我很緊張，一直跟我講話，前輩真好」，雖然現場觀眾很多，但不會特別去想，自己的內容怎麼樣，比較重要。

今天擊敗澳洲，8強就要碰上大會頭號種子中國隊，簡彤娟表示，撇除籤運，其實可以跟中國打，蠻好的；之前沒有這個機會對戰，這會是難能可貴的經驗。

奧運初體驗女團拚進8強，被問起之後是否會想再拚奧運，簡彤娟笑說：「想呀，很想去美國」。下一屆奧運，將於2028年在美國洛杉磯舉行。

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