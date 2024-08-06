拳擊運動須有新管理機構　才能納入洛杉磯奧運賽事

▲「拳擊美少女」吳詩儀收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。（圖／路透）

文／中央社

國際奧林匹克委員會（IOC）和國際拳擊總會（IBA）近日就台灣女拳王林郁婷與阿爾及利亞女拳手克莉芙的性別認定發生爭執。國際奧會今天表示，盼將拳擊納入2028年洛杉磯奧運比賽項目，但首先要有新的全球拳擊運動管理機構。

路透社報導，去年6月，國際奧會以國際拳總未進行治理與財務改革為由，撤銷對國際拳總的承認。國際奧會也尚未將拳擊運動納入下屆洛杉磯奧運賽程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IOC發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上表示，「我們希望在洛杉磯奧運中看到拳擊比賽。現在拳擊界人士應為這項運動和運動員成立新的管理機構。」

實際上，一個稱為「世界拳擊聯盟」（World Boxing）的新管理機構已於2023年成立，但該組織目前僅擁有37國的拳擊協會加入，遠遠少於IBA，也未獲IOC承認。

亞當斯發布上述言論的前一天，IBA在巴黎舉行了一場混亂的線上記者會。IBA的俄羅斯籍主席克列姆列夫（Umar Kremlev）在一場冗長且缺乏焦點的演說中針對國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）進行人身攻擊、批評巴黎奧運開幕式，最後又為自己面臨的貪汙指控辯護。

對此，亞當斯回應，「我不會評論昨天的混亂場面。這清楚說明拳擊運動需要一個新的管理機構。如果你要尋找證據，證明IBA不適合舉辦拳擊比賽，只要看看昨天那場鬧劇裡的主角就可以了」。

近日的性別風波肇因於國際拳總去年以林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這項檢測認定2人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。