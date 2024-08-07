唐嘉鴻並列銅牌「會旗在中國國旗下方」！原因曝光：與政治無關

▲唐嘉鴻與張博恆奧運男子單槓決賽並列銅牌：國旗順序引發討論。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

台灣體操好手唐嘉鴻5日在奧運男子單槓決賽中，以13.966分與大陸體操男隊長張博恆並列銅牌，不過在頒獎典禮上，中國的國旗卻被掛在台灣奧運會旗的上方，引發網友熱議。事實上，這是依照開幕式運動員進場的順序來決定，與政治無關。

根據國際奧委會（IOC）的規定，當獎牌並列時，旗幟的呈現方式會依照開幕式中運動員的進場順序來決定。在本屆開幕式中，中國隊以法語「Chine」、字首「C」先出場，而中華隊則以法語「Taipei chinois」、字首「T」後出場，因此當唐嘉鴻與張博恆並列獲得銅牌時，中國的國旗就被掛在台灣的旗幟上方。

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▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

奧運賽場上獎牌並列的情況其實並不少見，其中競技體操就是案例最多的一種。早在1948年的倫敦奧運男子鞍馬比賽中，就有三名芬蘭選手並列獲得金牌，然而當時的並列選手都是芬蘭籍，因此並未引發爭議。

唐嘉鴻在5日的男子單槓決賽，第1個登場難度分提高到6.500，過程中出現掉槓失誤，他仍起身再繼續把動作完成，獲得執行分7.466，總分13.966分。由於除了他出現失誤之外，還有5名選手也都發生失誤，決賽8名選手有6人失誤扣分，沒有失誤的選手奪下金、銀牌，唐嘉鴻則與中國選手張博恆並列第3，拿下一面銅牌。