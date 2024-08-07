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黃仁勳親自接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球：台灣加油

▲▼黃仁勳親自接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球：台灣加油。（圖／台南市府提供） 

▲黃仁勳親自接待台南小將，還在輝達總部大玩傳接球。（圖／台南市府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，即將於本月9日至14日於美國賓州華盛頓市登場。對此，輝達執行長黃仁勳在美國輝達總部，親自接待代表我國及亞太區國家參賽的台南小將，並開心地大玩傳接球，除了鼓勵球員之外也大喊「台灣加油」。

黃仁勳5日接待台南小將時展現十足親和力，穿著標準的皮衣、黑衣現身，小跑步下樓梯後與台南小將們合照，大喊「台灣加油」。此外，黃仁勳不論是合照、簽名都來者不拒，更即興在總部大廳跟球員投接球。

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總教練蔡清濬表示，黃仁勳執行長特別準備當地的豐盛美食招待15位台南代表隊成員，全程使用國語、台語與球員聊天，並鼓勵代表隊全力以赴，享受比賽過程。

▲▼黃仁勳親自接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球：台灣加油。（圖／台南市府提供）

▲▼黃仁勳合照時大喊「台灣加油」。（圖／台南市府提供）

▲▼黃仁勳親自接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球：台灣加油。（圖／台南市府提供）

對此，台南市長黃偉哲表示，感謝黃仁勳執行長公務繁忙，仍熱情撥冗接待台南故鄉的囡仔，聽聞黃仁勳執行長酷愛家鄉美食，市府特別準備台南好禮虱目魚拌麵禮盒，誠摯歡迎他回來台南走走，品嚐在地美味小吃。此外，來自台南在地的萬國通路行李箱也特別製作Q版黃仁勳專屬行李箱，轉達台南鄉親的心意。

體育局長陳良乾表示，教練以及選手們每天持續辛勤的訓練，相信終將獲得豐碩果實，期許台南小將在小馬盃世界賽發揮超群實力，在國際棒球舞台寫下屬於台南的一頁。台南市代表隊的第1場賽事將於台灣時間8月11日凌晨5時開打，歡迎大家一同為台南子弟加油打氣，祝福代表隊旗開得勝，一路過關斬將，帶著金盃返台。

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關鍵字： 台南小馬聯盟世界青少棒錦標賽黃仁勳輝達

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