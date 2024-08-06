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吳詩儀奧運奪銅！文湖21雞湯麵「免費請吃3天」現場排隊150公尺

▲▼吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，眼神堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

▲吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中眼神堅毅。面對強勁的對手仍奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣拳擊女將吳詩儀，3日在巴黎奧運拳擊女子60公斤級賽中，為中華隊拿下第2面銅牌。對此，吳詩儀家人開設的「文湖21雞湯麵」慶祝奪牌，祭出3天無限量請吃麵的優惠，現場大量民眾排隊等待用餐及祝賀，排隊人龍長達150公尺。

吳詩儀3日在4強戰不敵中國楊文璐，無緣前進金牌戰，但由於拳擊不舉行銅牌戰，因此確定收下本屆中華隊在巴黎奧運第2面銅牌。她的家人開設的「文湖21雞湯麵」在臉書公告，為了慶祝吳詩儀奪牌，拿到生涯中的最高佳績，「我們要請大家吃麵啦」，

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▲▼吳詩儀奧運奪銅！文湖21雞湯麵「免費請吃3天」現場排隊150公尺。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼文湖21雞湯麵現場排隊人潮長達150公尺。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼吳詩儀奧運奪銅！文湖21雞湯麵「免費請吃3天」現場排隊150公尺。（圖／記者陳詩璧攝）

「文湖21雞湯麵」指出，只要在4日、6日及7日等3天，只要到店面內用，就提供每人一碗免費的雞湯蕎麥麵，且這3天無限量供應。同時強調，這次活動台北市議員王孝維及台北市政府市府顧問陳啟宏都有贊助。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，發現「文湖21雞湯麵」大排長龍，除了店內滿滿都是用餐人潮之外，排隊的民眾一路 從店門口排過兩間店面，並在轉角處繼續延伸，現場至少70人在排隊，且人數仍在增加中。

▲▼吳詩儀奧運奪銅！文湖21雞湯麵「免費請吃3天」現場排隊150公尺。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼吳詩儀奧運奪銅！文湖21雞湯麵「免費請吃3天」現場排隊150公尺。（圖／記者陳詩璧攝）

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關鍵字： 奧運吳詩儀拳擊銅牌餐廳

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