女子撐竿跳金牌熱門爆冷出局　英國選手：對不起家鄉支持者

▲英國的考德莉（Molly Caudery）爆冷在資格賽出局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

本屆巴黎奧運女子撐竿跳金牌熱門考德莉（Molly Caudery）爆冷在資格賽出局，3次嘗試都未能跳過4.55公尺的高度。她也心碎表示，「對家鄉的支持者感到抱歉。」

24歲的考德莉今年3月贏得世界室內田徑錦標賽女子撐竿跳金牌，並在今年6月以4.92公尺創下英國紀錄，讓英國人民對她在巴黎奧運的表現相當期盼。

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考德莉從4.55公尺開始挑戰，結果連續3次都沒跳過，她也表示，「這真的令人心碎，這不是我想要的結果，我為家鄉的每個支持者感到抱歉，我希望自己能做得更好，但我會努力從中學習，並吸取一切經驗。」隨後她提到自己的狀況，「我狀況很好，可以說是最佳狀態，並沒有感到太緊張，我喜歡大場面。但不知為何，今天不是我的日子。」

同時考德莉透露她在訓練時經常輕鬆跳過4.55公尺的高度，「我每天都能輕鬆跳過4.55公尺，我整年都在挑戰4.84公尺、4.90公尺，所以4.55公尺不應該是問題。這真是不幸的一天，我會在賽後與教練談談，看看究竟出了什麼問題。」

另一位英國選手，同時也是上屆東京奧運銅牌得主布萊德夏（Holly Bradshaw）也未能晉級。

▲考德莉（Molly Caudery）拭淚。（圖／路透）