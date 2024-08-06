IBA指林郁婷被取消資格未上訴　「護照性別不重要」

▲我國女子拳擊好手林郁婷本屆巴黎奧運強勢出賽，沒想到竟遭受性別非議。（圖／中華奧會提供）

文／鏡週刊

主辦2023年世錦賽的國際拳擊協會（IBA），因為充滿爭議的性別檢測取消我國拳后林郁婷和另名阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif）的參賽資格後，事件至本次巴黎奧運開始發酵。昨（5日）IBA不僅在巴黎召開記者會，事後也發表立場聲明，除了聲稱2人2022年檢測就有問題，還反指林郁婷沒有提出上訴，並認為兩人的護照性別並不重要，重點是他們的荷爾蒙失衡導致他們比其他選手更具威脅性，恐造成他人生命危險。

IBA昨日除開記者會說明取消選手資格爭議，也發表了一篇立場聲明，詳述他們版本的事件始末。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林郁婷、哈利夫2022年就有問題？

IBA稱，哈利夫從2018年起參加IBA比賽，林郁婷則是2017年，而現任管理階層從2020年12月上任，2022年世錦賽，由於收到多名教練投訴，當時他們就在處理性別問題，選手們也同意接受性別測試。

IBA聲稱，他們2022年5月17日對選手進行血液採集，並透過伊斯坦堡的實驗室（許可證號碼：194-MRK）進行檢測，後5月24日發布報告，結果就顯示結果不合格。而該年度的比賽，哈利夫是63公斤級銀牌，林郁婷則在57公斤級中獲得金牌。由於檢驗可能存在錯誤，因此他們致函IOC但未獲回應，遂決定進行2次測試，但因測驗規定只能在中立國家進行，還得在比賽期間做，所以最終未果。

2023年世錦賽爭議始末

而後2023年在印度新德里舉辦的世錦賽上，林郁婷和哈利夫均同意於賽後進行二次檢驗，因此2023年2月17日IBA進行血液採集後，新德里的實驗室於同年3月23日發布報告，測試結果和前次相同，即不合格。

於是隔天3月24日時任IBA祕書長兼執行長耶羅利姆波斯（George Yerolimpos）就通知哈利夫和林郁婷被取消參賽資格，而運動員在收到檢測結果副本後有21天的時間可以向體育仲裁法院（CAS）上訴，哈利夫與林郁婷也簽署了相關文件確認知悉相關規定。

3月26日，IBA董事會以多數決同意取消哈利夫和林郁婷參賽的決定，基於個人醫療隱私，他們不公布相關文件，不過哈利夫與林郁婷都有收到報告，也未提出異議，且林郁婷未向CAS提上訴，因此IBA認定檢測報告具有法律效力。

而隨後4月14日，哈利夫向CAS提出上訴，IBA也支付了大部分程序相應費用展現誠意，並自稱很少有協會願意像他們一樣這麼做，然而7月27日CAS因上訴人未支付訴訟費用終止了訴訟。（針對此部分，《美聯社》報導指出，上訴是需要花費超過4萬美元（約新台幣130萬元）的艱困過程，許多選手會因為經濟困難選擇放棄）。

程序終止後，IBA聯繫了哈利夫欲解決問題，哈利夫也向IBA提交了一些醫療文件，並由IBA進行審查，2024年3月23日IBA醫療委員會再度發布關於哈利夫資格的審查報告，並於4月12日通知哈利夫結論，再度認定她不服參賽資格，並將她的參賽檔案刪除，而哈利夫也未對此結果提出上訴。

IBA更改比賽規定

2023年的5月12日，IBA便修改了比賽規則，除要求比賽限制男性運動員與女性運動員分開進行，也認為DSD（性發育差異，Differences in Sex Development）運動員參賽會造成其他拳手健康和安全威脅。

而IBA修改後的比賽規章，認定男性為具有XY染色體，女性則是XX染色體，他們可以隨機對選手進行性別測試，若有不利結果會立刻通知拳手，若被取消資格，則該選手無法再參加其他IBA轄下的比賽。

IBA立場

IBA稱，對他們來說，哈利夫或林郁婷如何認同自己還是護照上的記載性別並不重要，關鍵是她們的荷爾蒙失衡讓她們在比賽中比其他人更具優勢，這對其他選手是危險的，「這點我們在奧運會期間已經看到」，IBA此處指的應是哈利夫16強賽上46秒就把義大利對手擊潰一事。

IBA也稱，他們針對這起事件曾於2023年6月5日向IOC發函，6月16日IOC確認了收到該電子郵件。7月31日，義大利拳擊協會辦公室寄信向他們詢問他們選手巴黎奧運的對手哈利夫曾被取消資格一事。

由於收到多家媒體請求，因次他們7月31日當天首度公開了有關哈利夫和林郁婷案的聲明，之後8月1日哈利夫在奧運會上打敗義大利選手後，IBA則為此再譴責IOC讓曾被取消資格的拳手參賽，並警告IOC有關兩名爭議選手的資格問題。

IBA稱，對於IOC聲稱他們從未被告知相關事件並非事實，並且IBA是被迫於8月5日得在巴黎召開記者會說明詳細情況。



更多鏡週刊報導

【拳擊性別爭議（下）】到底是測染色體還是睪固酮？ IBA說法矛盾外媒傻眼

【巴黎奧運】記者會混亂跳針被噓爆！IBA稱台奧會不讓公布資訊 要選手「自己證明出生就是女的」

【巴黎奧運】林郁婷衰捲性別爭議 國際拳總記者會「鬼打牆」沒結果