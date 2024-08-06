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奪回奧運銀牌！　肯亞女將上訴成功推翻判決

▲肯亞女將基皮耶貢（Faith Kipyegon）（左）切貝特（Beatrice Chebet）（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯亞女將基皮耶貢（Faith Kipyegon）（左）切貝特（Beatrice Chebet）（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運田徑女子5000公尺決賽，肯亞女將基皮耶貢（Faith Kipyegon）原本因為犯規被判銀牌失格，但在上訴後成功推翻判決，奪回原本屬於自己的銀牌。

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根據《FloTrack》報導，在比賽還剩800公尺時，基皮耶貢與衣索比亞選手特塞蓋（Gudaf Tsegay）發生肢體接觸，這也讓特塞蓋失去平衡。最終基皮耶貢以14分29秒60的成績奪下銀牌，但大會判定基皮耶貢犯規，取消銀牌資格。

大會原本宣布金牌肯亞女將切貝特（Beatrice Chebet）以14分28秒56的成績奪得金牌，銀牌由荷蘭選手哈桑（Sifan Hassan）以14分30秒61獲得，意大利選手巴托克萊蒂（Nadia Battocletti）則以14分31秒64獲得銅牌。

不過在基皮耶貢上訴成功重新拿回銀牌後，哈桑則改為銅牌，巴托克萊蒂則從原本的銅牌回到第4名。雖然從銀牌變成銅牌，但哈桑認為基皮耶貢只是行使自己的權利，並且恭喜她拿回屬於自己的銀牌，「我覺得自己配不起銀牌，因為我根本就沒贏，而且我很喜歡這面靠自己拿到的銅牌。」

與基皮耶貢發生碰撞的特塞蓋最終以14分45秒21的成績名列第9，她是田徑女子5000公尺的世界紀錄保持者，上屆東京奧運奪得銅牌。

▲基皮耶貢（Faith Kipyegon）與特塞蓋（Gudaf Tsegay）發生肢體接觸。（圖／達志影像／美聯社）

▲基皮耶貢（Faith Kipyegon）與特塞蓋（Gudaf Tsegay）發生肢體接觸。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際巴黎奧運肯亞皮耶貢

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