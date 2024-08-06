80Kg南韓選手越級打怪　對決140Kg柔道王者「變沙包」被單手抓來摔

▲80Kg南韓選手越級打怪，對決140Kg法國柔道王者，「慘變沙包」被單手抓來摔。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

巴黎奧運柔道混合團體項目3日進行8強賽事，法國隊最終以4比1打敗南韓隊順利晉級，然而有一局賽事的照片賽後意外變成討論焦點，原來是該局的雙方選手體重相差60公斤、身高相差30公分，離譜的差距讓比賽局勢幾乎一面倒，甚至出現單手拉起對手的誇張情況。

法國隊3日在巴黎奧運柔道混合團體項目8強賽對決南韓隊，在其中一局「男子90公斤以上」賽事中，法國派出身高205公分，體重140公斤的柔道傳奇、「絕對王者」、里內（Teddy Riner），而南韓派出的卻是175公分、80公斤的李俊奐。

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里內跟李俊奐的體重相差60公斤、身高相差30公分，離譜的差距讓比賽局勢才開場幾乎就呈現一面倒，過程中甚至出現里內「單手」拉起李俊奐的誇張場景，里內最終只用了1分34秒就以一本勝擊敗李俊奐，法國隊也以4比1打敗南韓隊順利晉級，最後更奪下柔道混合團體金牌。

雙方比賽的照片曝光後，立刻在網路上引發網友熱議，有人說，「他還活著嗎」、「柔道沒有分量級嗎，這比賽根本不公平」、「他為了團隊犧牲了，可惜南韓最後沒有贏」、「這是韓國隊的策略，畢竟派誰都打不贏里內」、「他（李俊奐）沒有因此放棄或停止戰鬥」、「一個男人像沙包一樣被拋來拋去」。