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阿基里斯腱斷裂到奧運摘銅　唐嘉鴻感謝恩師及運科團隊

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓項目奪銅，去年2月左腳阿基里斯腱，僅花7個月就回到賽場，如今在巴黎奧運拿下銅牌。唐嘉鴻感謝恩師翁士航以及台師大運動科學團隊。

唐嘉鴻因體操動作「直體貓跳」在亞洲選手中特別突出，得此稱號，單槓項目的傑出表現，也讓他國際比賽中屢屢獲獎，接續在體操世界盃開羅站、科特布斯站、杜哈站中奪金，以決賽第一名，總積分90分大滿貫，提前拿下奧運門票。

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2023年時發生阿基里斯腱斷裂的意外，僅休養兩個月，就在全大運體操吊環資格賽復出，半年後隨即在國際賽中，以14.950高分摘下金牌，走出受傷陰霾。

唐嘉鴻亮眼成績的背後，除了憑藉自身努力，母校台師大運動科學團隊也功不可沒。教練翁士航表示，運動科學科技的輔助不只能提升競技表現，也能協助選手減少運動傷害，體操不只是技術及訓練，運動傷害防護、營養學、運動科技等專業知識都相同重要。

教練翁士航同樣出身體操選手，能體會運動員選手因傷而無法出賽的情緒低潮，透過分析唐嘉鴻在下槓、空中轉體與著地時的動作技術及受力，藉由精準的科技方法，避免再次受傷外，培養選手強大的心理素質，穩定運動員在競賽場上的思緒，更是好表現的關鍵所在。

為了訓練唐嘉鴻的穩定度可以面對巴黎奧運的壓力，台師大除了透過科技工具輔助，利用慣性感測器，搜集單槓動作時腰部、雙腳的加速度，並配合影像分析，監控空中轉體、落地時的動作技術與衝擊力，還有秘密武器就是營造真實的比賽氛圍，讓選手盡快適應場上的高壓環境。

翁士航指出，為克服唐嘉鴻比賽時的緊張感，團隊在台師大體育館的體操練習場上，投放奧運體操項目競賽畫面，為追求更佳的臨場感，場邊還會播放團隊指定歌曲，提升情境，並一邊偵測選手的心跳率，身心雙管齊下，剖析選手表現失誤原因，以利團隊在擬定與修改訓練計畫參考，精準對症下藥。

唐嘉鴻認為，翁士航不只教技術，更多的是做人處事、品格教育，當受傷被迫停賽時，一路相伴挺過開刀、復健，心理狀態上也給予許多支持，當然還有團隊重要夥伴黃金計畫主持人台師大陳美燕教授、防護員范絜婷、訓練員陳宜翔、行政管理麥劉湘涵共同打造運動科學的實務訓練環境，提升奪牌希望。

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