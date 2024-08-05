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唐嘉鴻因《翻滾吧！男孩》開啟體操路　爸媽陪追夢鼓勵他堅持下去

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓項目奪銅，從阿基里斯腱全斷重傷中重生，激勵了所有人，他開啟體操之路的契機，是小學二年級看了紀錄片《翻滾吧！男孩》，媽媽帶著他從台北搬到羅東「拜師」林育信。一直以來家人都是他最堅強的後盾，當他高中手肘動刀痛到不想繼續練時，也是爸媽勸他再堅持一下，爸爸還親自打造體操器材給他使用。

從小就靜不下來的唐嘉鴻，幼稚園時被診斷出輕微過動，不過他支撐、滾翻等動作都很有天份，醫生於是建議爸媽讓他從事體操運動消耗過剩的精力，他被帶到台北體操總會學體操。不過他真正開啟體操之路的契機，是小學二年級看了紀錄片《翻滾吧！男孩》。

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▲「亞洲貓王」唐嘉鴻風光晉級巴黎奧運競技體操決賽。（圖／中華奧會提供）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／中華奧會資料照）

媽媽帶著唐嘉鴻從台北到羅東投入教練林育信的麾下，雖然因為小學三年級才起步，較一般體操選手晚，剛開始拉筋時常痛到哭，但熱愛體操的唐嘉鴻還是想天天到體育館報到，為了支持兒子的體操夢，媽媽也搬到羅東陪伴他。

唐嘉鴻的爸爸從事鋼鐵相關產業，他動手自製體操器材，還把地下室也改成練習室，親自陪兒子拉筋。每當唐嘉鴻有比賽，爸媽總排除萬難到現場替他應援打氣。父母陪著他一路追夢，無私的愛與支持，成了他追夢之路的最大後盾。

在成就偉大的路上，指導教練翁士航也扮演關鍵角色，自從與翁教練合作後，唐嘉鴻逐漸擺脫了傷勢陰霾，去年歷經嚴重的阿基里斯腱傷勢，復原過程也有恩師一路相伴，大小戰役只要有翁教練在身旁，對他來說就是最強的定心丸。

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

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