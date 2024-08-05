運動雲

>

2屆就輸那場！麟洋初叩關奧運「敗給這1國」　超神逆襲狂炸

▲▼ 東奧羽球，麟洋配，李洋／王齊麟 。（圖／體育署）

▲兩屆奧運羽球男雙賽事中，麟洋配只輸給印度組合。（圖／體育署）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運賽事中，台灣羽球男雙搭擋「麟洋配」完成金牌二連霸創舉，掀起網上熱烈討論。就有網友想起當初麟洋首次叩關奧運時，交手印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY），最終大戰三局（16：21、21：16、25：27）落敗，無緣搶下東奧小組第一勝，但卻是這兩屆奧運唯一輸的一場比賽，「有沒有高手複習一下那場是什麼狀況？」引發話題。

有網友在PTT的Olympics_ISG板發問，「印度組合東奧是怎麼贏麟洋的？」文中表示，麟洋奧運初登板時是東京奧運，當時首場交手印度組合蘭基雷迪／謝提，三局大戰卻以16：21、21：16、25：27的戰績落敗，無緣搶下東奧小組第一勝。沒想到兩人之後場場勝利，奪下該屆羽球男雙金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就直呼，該場比賽是這兩屆奧運中，麟洋唯一輸的比賽，「請問那場比賽，兩位印度老哥是怎麼打的，把麟洋打醒」，而且相信99%的一日球迷，根本沒人關心那一場比賽，搞不好還會有人覺得是去練經驗的，「我承認我也是，我是從印尼小黃人那場才開始看麟洋，有沒有高手複習一下那場是什麼狀況？」

貼文引發熱論，「第一場還會緊張，後面就放開打了」、「印度雙塔很強啦」、「那場印象中是李洋狀態很差，一直失誤」、「現在頂尖前幾的羽球男雙實力都在伯仲之間，看的就是當下狀態」、「贏過兩次奧運冠軍，他們值得一面白金牌」、「印度黑塔組合很強的好嗎？只是這次被掃掉了沒遇上」、「陳宏麟教練那場沒出現，麟洋事後說，教練回來之後整個氛圍差超多」、「實力運氣缺一不可」、「李洋狀態很差，學長不在旁邊。另外黑塔本來就不弱。」

▼王齊麟當初還曾發文，失望沒搶下首勝。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲▼ 麟洋配失望沒搶下首勝　「但比賽還沒結束，下一場再努力！」 。（圖／翻攝自王齊麟IG）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球王齊麟李洋麟洋2024奧運台灣之光PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

4王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

5麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

最新新聞

1林昀儒3比0輕鬆贏　中華男團連拿2點

2麟洋配不只比羽球　凸顯兩岸分歧漸深

3美國3X3男籃奧運重挫　預賽慘遭淘汰

4男子400跨欄預賽　彭名揚腳傷起跑棄賽

5味全龍指定讓渡曾傳昇本季第3人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

詹子賢再見安打金句連發　喊太大聲怕唱歌破音

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366