2屆就輸那場！麟洋初叩關奧運「敗給這1國」　超神逆襲狂炸

▲兩屆奧運羽球男雙賽事中，麟洋配只輸給印度組合。（圖／體育署）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運賽事中，台灣羽球男雙搭擋「麟洋配」完成金牌二連霸創舉，掀起網上熱烈討論。就有網友想起當初麟洋首次叩關奧運時，交手印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY），最終大戰三局（16：21、21：16、25：27）落敗，無緣搶下東奧小組第一勝，但卻是這兩屆奧運唯一輸的一場比賽，「有沒有高手複習一下那場是什麼狀況？」引發話題。

有網友在PTT的Olympics_ISG板發問，「印度組合東奧是怎麼贏麟洋的？」文中表示，麟洋奧運初登板時是東京奧運，當時首場交手印度組合蘭基雷迪／謝提，三局大戰卻以16：21、21：16、25：27的戰績落敗，無緣搶下東奧小組第一勝。沒想到兩人之後場場勝利，奪下該屆羽球男雙金牌。

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原PO就直呼，該場比賽是這兩屆奧運中，麟洋唯一輸的比賽，「請問那場比賽，兩位印度老哥是怎麼打的，把麟洋打醒」，而且相信99%的一日球迷，根本沒人關心那一場比賽，搞不好還會有人覺得是去練經驗的，「我承認我也是，我是從印尼小黃人那場才開始看麟洋，有沒有高手複習一下那場是什麼狀況？」

貼文引發熱論，「第一場還會緊張，後面就放開打了」、「印度雙塔很強啦」、「那場印象中是李洋狀態很差，一直失誤」、「現在頂尖前幾的羽球男雙實力都在伯仲之間，看的就是當下狀態」、「贏過兩次奧運冠軍，他們值得一面白金牌」、「印度黑塔組合很強的好嗎？只是這次被掃掉了沒遇上」、「陳宏麟教練那場沒出現，麟洋事後說，教練回來之後整個氛圍差超多」、「實力運氣缺一不可」、「李洋狀態很差，學長不在旁邊。另外黑塔本來就不弱。」

▼王齊麟當初還曾發文，失望沒搶下首勝。（圖／翻攝自王齊麟IG）