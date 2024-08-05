史詩級對決！　美國田徑名將萊爾斯以0.005秒差距奪金

▲美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運男子100公尺項目跑出9秒79，勇奪金牌。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運田徑男子100公尺短跑決賽上演「史詩級」對決，美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）與牙買加好手湯普森（Kishane Thompson）都跑進9.79秒，最終萊爾斯以0.005秒之差，成功拿下金牌。

本場比賽堪稱「神仙打架」，創下首次有7位選手都跑進9.90秒以內，因為比賽實在太過接近，在結束時都不知道究竟是誰獲勝，最終才經照片定格判定，由萊爾斯的9.784秒擊敗湯普森的9.789秒，僅相差0.005秒。

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萊爾斯透露，「比賽結束後，我們在等待名字出現。說實話，我走過去時說，『我覺得你贏了』。」最終結果出現，萊爾斯獲得金牌，湯普森獲得銀牌，銅牌則是克利（Fred Kerley）。

萊爾斯在去年世錦賽贏得100公尺和200公尺比賽，他也將本次奧運目標放在「3金」，他將會參加200公尺短跑、4x100公尺接力賽。

這枚金牌也是自2004年雅典奧運以來，美國再次於100公尺短跑中奪金，當時加特林（Justin Gatlin）以9.85秒的成績奪金，而加特林的成績在今年的奧運只能排第5。

▲巴黎奧運田徑男子100公尺短跑決賽，金牌與銀牌僅相差0.005秒。（圖／路透）