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麟洋配金牌戰　王齊麟爸爸「現身台北車站」替兒加油

▲▼麟洋配金牌戰　王齊麟爸爸「現身台北車站」替兒加油。（圖／翻攝自臉書／鄭麗君）

▲王齊麟爸爸（右）、行政院副院長鄭麗君（左）現身台北車站，替王齊麟加油。（圖／翻攝自臉書／鄭麗君）

文／中央社

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天將對上中國組合爭金。王齊麟的爸爸王偉建賽前說，現在有80%的信心，也認為李洋看開的心態很好。

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天將對上中國組合爭金。為聲援李洋跟王齊麟，超過500名民眾一起在台北車站大廳要為麟洋配加油。行政院副院長鄭麗君、王齊麟的爸爸王偉建等人也都到現場，與民眾一起觀看王齊麟跟李洋的精彩表現。

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王偉建賽前接受媒體聯訪時表示，他比賽期間盡量不會聯絡王齊麟，因為不要干擾王齊麟比賽，他現在的心情就是4個字「淡定篤定」。

對於有超過500名民眾到現場為王齊麟跟李洋加油，王偉建說，很感動台灣民眾的支持，這是台灣土地共同的榮耀，看到大家支持王齊麟跟李洋很感動。

對於有民眾在網路上說李洋跟王齊麟是為了新台幣2000萬元的獎金努力，王偉建表示，這很奇怪，沒有球員會願意輸球，雙打有很多外在因素，那時候的確表現不好，但有機會爭光，為何會不要。

王偉建指出，現在對他們有80%的信心，也很欣賞李洋說的，拚到這個地步金牌或銀牌都沒有影響，這種看開了的心態非常好，不在乎要拿什麼，而是快樂愉快地打這場球，「越是這樣就越篤定。」

王偉建之前說天天喝金牌啤酒，要為台灣拿金牌，他今天也笑說，喝酒絕對不要過量，開車也絕對不能喝酒。

▼台北車站有超過500民眾齊聚觀賽，為麟洋配應援加油。（圖／翻攝自臉書／行政院發言人陳世凱）

▲▼台北車站民眾為麟洋配應援。（圖／翻攝自臉書／行政院發言人陳世凱）

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關鍵字： 麟洋配2024奧運台灣2024奧運羽球

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