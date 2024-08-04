詹子賢再見安打金句連發　喊太大聲怕唱歌破音

記者楊舒帆／台北報導

兄弟4日大巨蛋主場靠著詹子賢9局下再見清壘安打，戲劇性逆轉勝以6比5贏球，詹子賢賽後金句連發，還自曝喊太大聲，擔心賽後唱歌唱到破音。

▲詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

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談到最後一打席對決富藍戈，詹子賢表示，「大家都知道直球尾勁特別好，前半段沒有下場，突然看快速球會不適應，就把球打強，棒頭有趕上就好，別被壓迫，直然形成好結果。」

更緊張的場面都遇過，大巨蛋的比賽由其充滿戲劇性，詹子賢坦言，「就在成功與失敗之間，（大巨蛋的比賽）有好的也有壞的，珍惜自己下場的機會，大家一起承擔。」

由於教練團考慮讓30歲以上主力輪休，詹子賢此戰從板凳出發，他認為，「沒下場後，需要適應看球的感覺，相對也是一個課題，總教練有安排，只要下場就盡力，不會因為沒有下場就心急，每個人都想為球隊貢獻。」

詹子賢前3戰扛第一棒都敲安打，此戰開路先鋒換人擔，張志豪首局第一打席就轟出全壘打，他笑言，「第一次看到競爭第一棒的是30歲起跳，有下場就盡力表現，不會去多想。」

關鍵時刻的建功，詹子賢認為，「上場就不會怕失敗，有就有，沒有就承擔，專注在當下，『結果不是想出來的，是做出來的』，做夢的話我也很會，要用行動去表現，也有好運在。」

敲出再見安打瞬間，詹子賢狂向壘上隊友喊台語的「快跑！」喊到喉嚨有點破聲，他賽後還得登舞台唱歌，他笑言，「早知道不要喊了，等下不要破音就好了，一年一次還唱到破音有點『歹勢』。」選唱的歌曲有需要飆高音嗎？他表示，「幸好今天這首好像還好。」