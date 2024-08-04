與張志豪互喊「老頭」　平野惠一曝：他模仿過志村健

▲▼張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟4日大巨蛋主場迎戰富邦悍將，首局首打席張志豪就轟出全壘打，兄弟總教練平野惠一賽前分享一件與張志豪之間的趣事，他私下會稱呼張志豪為日文的「老頭（おやじ）」只因為中文發音真的太難。

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兄弟今年已經輪過10個不同球員排開路先鋒，張志豪7月17日曾扛過第一棒還演出猛打賞，這是他暌違7年先發第一棒，8月4日先發名單第一棒再度出現張志豪的名字，已經扛過3場第一棒的詹子賢則是輪休一天。

張志豪首局第一打席開轟繞回休息室後，與走出休息室總教練平野惠一用力擊掌慶祝。平野惠一賽前才提到，其實私下會開玩笑喊張志豪「老頭」，平野惠一解釋原由，「有次張志豪模仿已故的搞笑明星志村健的哽，對我開玩笑。他喊我『怪叔叔（変なおじさん）』，我就叫他『老頭（おやじ）』。」結果張志豪也會反過來喊他「おやじ」。

對於平野惠一來說，球員的中文名字實在是一大煩惱，「志豪」與「子豪」的發音太像，他說，「後來就叫子豪『子醬』，志豪就直接喊おやじ。」此外，綽號「魚住」的曾頌恩，跟「岳政」的音也有點相近，有一次他喊魚住，但卻是岳政華回應，未來避免混淆，乾脆以灌籃高手角色魚住純延伸為「純醬」的名字取代。