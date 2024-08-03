兄弟邀韓駐台代表、韓星登大巨蛋　期待未來與韓職球團交流

▲中信兄弟【Channel B】寫下台韓交流新篇章，首位韓國駐台代表、韓星登上大巨蛋！體育外交新巔峰。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今（3日）天在大巨蛋辦理【Channel B】K歌主題週活動，邀請韓國唱跳明星泫雅登蛋演出，賽前也安排韓國駐台代表李殷鎬擔任開球嘉賓，加上應援舞台上的邊荷律、李丹妃，讓大巨蛋滿滿韓味。

近年來，韓流風潮席捲全球，不只Kpop、韓劇外，職棒也吹起韓風，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在今(2024)年加入兩位韓籍生力軍邊荷律、李丹妃，吸引不少話題、也成為吸睛焦點。趁著廣受歡迎的K歌主題日力邀泫雅開唱更是中職創舉，同時邀請韓國駐台代表李殷鎬開球。

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李殷鎬代表自去年2月上任至今，積極經營台韓雙邊交流，本次受邀擔任開球貴賓，非常感謝中信兄弟的邀請，樂見雙邊體育及文藝間交流，更期許未來除了泫雅之外，能有更多韓星、韓國職棒球隊能站上大巨蛋的舞台，體驗台灣民眾的熱情。



中國信託育樂股份有限公司（中信育樂）陳國恩董事長表示，日本、韓國職棒聯盟的成立早於台灣，兩國都是台灣職棒不可或缺的好夥伴，未來除了韓星來台，也期望能邀請韓國職棒團隊來台辦理友誼賽，或球員異地訓練，增加亞洲球隊互動機會，朝「亞洲大聯盟」目標邁進。



本次陳國恩董事長亦特別邀請外交部田中光次長與韓國駐台官員、企業代表至台北大巨蛋觀賽，除了駐台北韓國代表李殷鎬外，包含韓國貿易館金駿圭館長、韓國觀光公社金韓圭次長，以及韓國曉星集團、第一企劃、韓亞銀行等皆受邀出席共襄盛舉，希望以球賽會友，一同感受台灣職棒文化的熱情，為中信兄弟加油！