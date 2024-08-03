林郁婷爭議延燒　「這2國」聯合反對她出賽：不公平

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴黎奧運如火如荼進行中，眾多頂尖運動員間的競技吸引全球目光。台灣拳擊女將林郁婷，參加女子57公斤級賽事，卻因性別真實性屢遭質疑。儘管國際奧委會已澄清並還林郁婷公道，國內也有人翻出她學生時期的照片作為證明，仍有部分對手對此不服。

根據最新消息，匈牙利拳擊聯合會和保加利亞奧委會聯合對林郁婷及阿爾及利亞選手克莉芙的參賽資格提出嚴正抗議。他們強調此舉是為了「捍衛女運動員權利」，認為這兩位選手如果代表女性參賽，可能會對其他選手造成不公。

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林郁婷在去年世錦賽中獲得銅牌，但在頒獎典禮上被國際拳總臨時換掉，銅牌由她在8強賽中擊敗的保加利亞選手卡梅諾娃遞補。此事當時就引發了廣泛爭議。

如今，林郁婷在奧運前再度陷入性別風波，外媒錯誤引用國際拳總去年世錦賽的性別生化指數報告，並未經查證就大肆報導，吸引國際名人轉傳。國際奧委會在開賽前已發布聲明澄清，但批評聲浪仍不斷。

即便風波持續，林郁婷堅持備戰，將在8強戰中再次對決保加利亞的卡梅諾娃。這對手正是去年世錦賽中因爭議被林郁婷擊敗的選手。保加利亞奧委會在林郁婷晉級8強後發布聲明，表示反對她參賽，強調在7月27日已向國際奧委會的醫學和科學委員會表達了「捍衛女運動員權利」的擔憂。