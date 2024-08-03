柯敬賢見「網友」張育成好開心　入選U18盼對日復仇　

▲張育成、柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

剛加盟道奇隊台灣小將柯敬賢，3日在經紀人陪同下首次造訪台北大巨蛋，興奮見「網友」張育成。兩人先前僅透過個人社群聯繫，今天相見歡，張育成為他旅美之路應援，「加油，看你的！」

柯敬賢透露，與張育成是透過家扶中心牽線認識，也感謝對方在他之前入選U18時，特別錄製了加油影片。今天能夠看到本人，他藏不住笑容，「有點害羞，又很緊張。」

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張育成賽前練習特別抽空和他話家常，鼓勵他到美國做自己就好，一切平常心。

道奇日前更新農場TOP 30，柯敬賢入榜排名第17，球探評分報告，打擊55分，力量、跑壘50分，臂力55分，守備則有45分，看好他是擁有單季25轟的優秀打者。

柯敬賢以75萬美元（約2427萬台幣）加盟道奇，創台灣野手最高紀錄，赴美挑戰受到矚目，接下來入選U18，將隨隊集訓。他坦言壓力一定會有，但不會想太多，「不會刻意想做到什麼程度，會把最好的實力拿出來給球迷看，也希望可以復仇，因為去年輸給日本。」

今天下午參觀大巨蛋，柯敬賢直呼「嚇到」，也很開心親眼見到張育成。結束大巨蛋的行程，他稍晚將搭機再赴多明尼加繼續實戰，「球隊希望我能先適應國外環境。」

這是柯敬賢第3度飛往多明尼加，這次預計待3周，「應該20日回來加入中華隊集訓。」

▲柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）