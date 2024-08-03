運動雲

>

柯敬賢見「網友」張育成好開心　入選U18盼對日復仇　

▲▼ 張育成、柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）

▲張育成、柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

剛加盟道奇隊台灣小將柯敬賢，3日在經紀人陪同下首次造訪台北大巨蛋，興奮見「網友」張育成。兩人先前僅透過個人社群聯繫，今天相見歡，張育成為他旅美之路應援，「加油，看你的！」

柯敬賢透露，與張育成是透過家扶中心牽線認識，也感謝對方在他之前入選U18時，特別錄製了加油影片。今天能夠看到本人，他藏不住笑容，「有點害羞，又很緊張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張育成賽前練習特別抽空和他話家常，鼓勵他到美國做自己就好，一切平常心。

道奇日前更新農場TOP 30，柯敬賢入榜排名第17，球探評分報告，打擊55分，力量、跑壘50分，臂力55分，守備則有45分，看好他是擁有單季25轟的優秀打者。

柯敬賢以75萬美元（約2427萬台幣）加盟道奇，創台灣野手最高紀錄，赴美挑戰受到矚目，接下來入選U18，將隨隊集訓。他坦言壓力一定會有，但不會想太多，「不會刻意想做到什麼程度，會把最好的實力拿出來給球迷看，也希望可以復仇，因為去年輸給日本。」

今天下午參觀大巨蛋，柯敬賢直呼「嚇到」，也很開心親眼見到張育成。結束大巨蛋的行程，他稍晚將搭機再赴多明尼加繼續實戰，「球隊希望我能先適應國外環境。」

這是柯敬賢第3度飛往多明尼加，這次預計待3周，「應該20日回來加入中華隊集訓。」

▲▼ 柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）

▲柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 柯敬賢中職張育成

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

再見奧運！謝淑薇發揚亡父精神帶曹家宜奮戰　「沒遺憾也不可惜」

再見奧運！謝淑薇發揚亡父精神帶曹家宜奮戰　「沒遺憾也不可惜」

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

性別爭議對槓國際奧會　國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

性別爭議對槓國際奧會　國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

熱門新聞

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

2Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

3王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

4李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

5爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

最新新聞

1兄弟砸千萬邀泫雅　晚安大小姐也來了

2衛冕夢碎！陳雨菲爆冷止步8強

3林郁婷爭議延燒　「這2國」聯合反對她出賽：不公平

4日選手「鍍金」獎勵差距大　高爾夫最高

5柯敬賢嗨見張育成　U18要對日復仇　

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

「就當作是對手怕我！」　林郁婷正面回應性別風波

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366