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大谷翔平9局炸大號3分彈霸氣甩棒：上一打席打出來就好了

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平今天對運動家隊之戰，擔任開路先鋒指定打擊，9局最後打席扛出本季第33發全壘打，且是發3分砲，開轟後甩棒霸氣怒吼，不過球隊最終仍以1分差、5比6苦吞3連敗。大谷翔平賽後自認最近狀態其實不太理想，也很遺憾無法為球隊翻轉戰局，「如果上一打席能打出來就好了。」

▲▼大谷翔平。（圖／記者王真魚攝）

▲大谷翔平。（圖／記者王真魚攝）

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大谷翔平在前3次打席，都擊出飛球出局，7局第4次打席中，面對兩出局滿壘的情況，只要敲出全壘打就能追平比數，不過他在纏鬥5球後擊出滾地球出局。

9局最後攻勢，大谷翔平在兩出局、一、二壘有人情況下，從運動家代班終結者佛格森（Tyler Ferguson）手中擊出中右外野全壘打，這發全壘打飛行距離405英尺、擊球初速116.3英里。

大谷翔平將比數縮至1分差，隨後霸氣甩棒、振臂怒吼，不過佛格森隨後回穩，製造滾地球抓下最後一個出局，守住球隊勝果。

大谷翔平甩棒怒吼畫面也在網路引起討論，日本的球迷直呼超熱血。賽後受訪時，大谷翔平表示，這幾場比賽狀態不太好，「如果能在上一個打席打出來就好了。」

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關鍵字： 大谷翔平MLB道奇

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