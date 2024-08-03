麟洋配丹麥一戰「場邊狂喊台灣」　電視觀眾感動：根本主場

▲現場觀眾瘋狂為麟洋配應援。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」2日擊敗丹麥組合後，精彩表現和場邊花絮都成為熱門話題。民進黨立委洪申翰就在Threads表示，「直播一直聽到場邊大喊『台灣』加油，真的好感動！」不少人也直點頭，「感動到快哭了！根本主場呀」、「電視裡一直聽到大家在喊台灣加油！」「不說還以為是台灣主場！」

麟洋配獲勝後，立委洪申翰馬上在Threads發文祝賀，「羽球男雙李洋、王齊麟2：1逆轉丹麥晉級金牌戰，太神了，從死亡之組一路勝，麟洋真的專門打奧運！」最後還提到，「直播一直聽到場邊大喊『台灣』加油，真的好感動！」

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看到貼文後，就有人也直呼，「聽到滿場台灣台灣，感動到快哭了！根本主場呀」、「真的，電視裡一直聽到大家在喊台灣加油！李洋加油！麟洋加油！超感動的」、「不說還以為是台灣主場！」「只是看電視轉播都聽得到觀眾應援，現場一定超大聲！」

事實上，李洋、王齊麟在兩人小組賽最終戰，對上中國組合歐烜屹、劉雨辰，在第3局決勝時刻時，麟洋雖率先取得賽末點，卻連續被化解。當時現場球迷不斷高喊「台灣」，替麟洋配應援，連外國人都熱情跟著喊，形成巴黎宛如變成「主場」的奇觀。