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周天成走過生涯3大難關　治療師高姐化身「跑跑人」扮最強後盾

▲台北羽球公開賽，周天成晉級16強，後方女朋友興奮高舉雙手。（圖／記者林敬旻攝）

▲周天成的物理治療師「高姐」總是在場邊化身「固力果跑跑人」替他打氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

生涯寫下無數台灣羽球男單紀錄的周天成，一向給人謙虛有禮、韌性強大的印象，他生涯曾碰上3大難關，2012年錯過倫敦奧運，2014年在國際賽遭逢10連敗，還有去年意外發現罹癌深陷低潮，所幸他擁有虔誠信仰，還有物理治療師「高姐」高敏珊在場上和場下扮演最強後盾，帶給他安定感。

周天成第3度叩關奧運殿堂，前2次分別在2016里約奧運拿下第5名、2021年東京奧運止步8強，本屆巴黎奧運遭逆轉無緣4強，但連3屆打進男單8強，讓他成為史上第6人，仍是了不起的成就。

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▲▼台灣羽球一哥周天成挺進巴黎奧運男單8強。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

從2009年加入合庫至今，15年時光飛逝，周天成對羽球的熱愛不減，他生涯曾遭逢3大難關，包括2012年錯過參加倫敦奧運的機會，2014年在國際賽場遭逢10連敗，一度讓他自我懷疑，還有去年初意外在例行健康檢查時發現罹患大腸癌，手術後有近1年時間陷入低潮。

好在周天成擁有虔誠信仰，他在2013年受洗成為基督徒，他常用新約腓立比書第3章的內容「忘記背後的榮耀，努力向前」自勉。罹癌後他也自嘲，可能是平時有做好事，才能見證主的榮耀，但也可能是好事做得還不夠多，主讓他早點發現癌症，活更久繼續做好事。

▲▼台灣羽球一哥周天成挺進巴黎奧運男單8強。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

與周天成共事多年的物理治療師高敏珊也是他的最強後盾，「高姐」陪伴他征戰每一場比賽，給予專業和心理上的支持，小天2021年出征東京奧運前1周突然感到腳踝不適，高姐不分日夜幫他治療，在身體有傷的情況下，他仍打進8強，他當時曾直言，「如果沒有她，我也沒辦法上場。」

在周天成比賽時，高姐會坐在場邊，當他打出好球得分時，高姐總會化身「固力果跑跑人」，露出燦爛笑容並高舉起雙手大聲替他歡呼，在他陷入劣勢時，也能及時帶給他安定感，高姐絕對是台灣一哥能在賽場屹立多年的關鍵人物，小天曾打趣表示，高姐與固力果跑跑人的相似度高達百分之百。

▲▼周天成的物理治療師「高姐」高敏珊總在場邊高舉雙手替他打氣。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

▲▼周天成的物理治療師「高姐」高敏珊總在場邊高舉雙手替他打氣。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

▲▼周天成的物理治療師「高姐」高敏珊總在場邊高舉雙手替他打氣。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

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