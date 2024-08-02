高規格辦理！　美國夢幻籃球代表隊花費高達近5億台幣

▲詹姆斯（LeBron James）擔任美國奧運代表隊掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

自1992年NBA球員首次參加奧運以來，美國籃球代表隊就不會住在奧會選手村，而是自行安排住宿，《富比世》也估算本次美國籃球隊花費高達1500萬美元（約新台幣4.92億）。

美國籃球代表隊以往都不住選手村，主要因為安全跟隱私因素，因爲球隊都是世界知名的選手，像2008年北京奧運，當時球迷就聚集在美國男籃下榻的飯店外，只為見到「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）一眼，當時布萊恩也表示，「讓人不知所措，說實話有點尷尬，我只想隱藏起來，低頭走過去。」

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據《富比世》估算，美國籃球代表隊參加巴黎奧運的費用高達1500萬美元（約新台幣4.92億），包含住宿、交通，以及保險等費用，這個數字跟其他項目來比相當驚人，就拿20名擊劍選手來比，他們參加巴黎奧運的總花費為30萬（約新台幣984萬）到40萬美元（約新台幣1312萬）之間。

不過著名且高身價的球員多半都會住在選手村外，不僅因為安全，也更好控制時程、營養調配和家屬探訪，因為選手村沒辦法讓家人進入，而且美國籃球代表隊自行安排住宿，也更好分配房間，為選手創造一個無干擾的環境，專注摘回金牌。

本屆巴黎奧運，美國籃球隊就在市中心租了一間大約有800個房間的飯店，提供給球員、家屬、後勤人員，如果有多餘的房間，還可以提供給其他項目的選手使用，上屆東京奧運就有高爾夫選手住在籃球隊的飯店。

▲美國男籃杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）