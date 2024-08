直落二賞希臘男神對戰11連敗　喬科維奇連2屆勇闖4強

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)今天(台北時間2日)凌晨出戰奧運男單8強,成功以6比3、7比6(3)直落兩盤擊敗「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),喬科維奇成功晉級4強,並將雙方對戰連勝紀錄飆升至11連勝,來到12勝2負。

Novak Djokovic becomes the oldest player in history to reach the Olympics Semifinals in singles.



37 years old looks GOOD.



???????? pic.twitter.com/y9ZBiUKq2p [廣告]請繼續往下閱讀... August 1, 2024

首盤憑藉著優秀接發以及強勁的底線攻擊,喬科維奇早早取得破發,以6比3先下一城取得領先。次盤西西帕斯拒絕認輸,把握喬科維奇的非受迫性失誤,連破帶保的取得2比0開局,緊接著西西帕斯5比3、40比0迎接三個盤末點,眼看第二盤西西帕斯就要拿下,比賽卻在此時鋒回路轉,喬科維奇利用正拍致勝球硬是挽救了三個盤點,將次盤扳平至5比5。

隨後雙方各保下1局後,第二盤來到搶7,喬科維奇在0比2落後的情況下後來居上,打出7比1的攻勢「一波流」直接拿下搶7,帶走比賽,終場喬帥就以直落二的成績晉級4強,塞爾維亞前球王將生涯交手西西帕斯的戰績改寫為12勝2敗,其中包括近期11連勝。

This comeback is enough to define the legacy of Novak Djokovic pic.twitter.com/qmWScKZCjN — Vishal (@Fans4AlexZverev) August 1, 2024

在比賽過程中,喬科維奇在第2盤0比3和1比4落後時申請醫療暫停處理膝蓋傷勢,賽後他也談到這方面的擔憂,「我逼出潛力找到了獲勝方法」,喬科維奇說道,「很高興我贏得了比賽,我在第二盤早期對膝蓋感到害怕,有點像是幾個月前在法網的重演,那時我在比賽中受傷,但還是勝利完成了比賽,卻在第二天才發現撕裂了半月板」。

他說,「所以我希望這次不是這樣,我不知道。我坦白說很擔心,我會讓醫療團隊檢查膝蓋,明天晚上我應該會在七點打夜場比賽,所以我有一些時間來恢復和準備,希望我能在四強保持體力」。

Novak Djokovic has defeated Tsitsipas by a score of 6-3 7-6.



Heart. Determination. Courage.



The greatest of all time. pic.twitter.com/XetFW4Gq9X — Danny (@DjokovicFan_) August 1, 2024

朝著金牌之路的喬科維奇4強對手將是義大利好手穆塞蒂 (Lorenzo Musetti),生涯對戰喬帥握有6勝1敗的優勢,包括今年的3場比賽全數贏球。「我認為即使醫療人員說不行,我也可能會上場試一試」,喬科維奇補充說道,這是為我的國家爭奪獎牌非常罕見的機會,所以我會在接下來不到24小時內竭盡所能,讓自己有機會為塞爾維亞而戰」。