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直落二賞希臘男神對戰11連敗　喬科維奇連2屆勇闖4強

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天（台北時間2日）凌晨出戰奧運男單8強，成功以6比3、7比6（3）直落兩盤擊敗「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），喬科維奇成功晉級4強，並將雙方對戰連勝紀錄飆升至11連勝，來到12勝2負。

首盤憑藉著優秀接發以及強勁的底線攻擊，喬科維奇早早取得破發，以6比3先下一城取得領先。次盤西西帕斯拒絕認輸，把握喬科維奇的非受迫性失誤，連破帶保的取得2比0開局，緊接著西西帕斯5比3、40比0迎接三個盤末點，眼看第二盤西西帕斯就要拿下，比賽卻在此時鋒回路轉，喬科維奇利用正拍致勝球硬是挽救了三個盤點，將次盤扳平至5比5。

隨後雙方各保下1局後，第二盤來到搶7，喬科維奇在0比2落後的情況下後來居上，打出7比1的攻勢「一波流」直接拿下搶7，帶走比賽，終場喬帥就以直落二的成績晉級4強，塞爾維亞前球王將生涯交手西西帕斯的戰績改寫為12勝2敗，其中包括近期11連勝。

在比賽過程中，喬科維奇在第2盤0比3和1比4落後時申請醫療暫停處理膝蓋傷勢，賽後他也談到這方面的擔憂，「我逼出潛力找到了獲勝方法」，喬科維奇說道，「很高興我贏得了比賽，我在第二盤早期對膝蓋感到害怕，有點像是幾個月前在法網的重演，那時我在比賽中受傷，但還是勝利完成了比賽，卻在第二天才發現撕裂了半月板」。

他說，「所以我希望這次不是這樣，我不知道。我坦白說很擔心，我會讓醫療團隊檢查膝蓋，明天晚上我應該會在七點打夜場比賽，所以我有一些時間來恢復和準備，希望我能在四強保持體力」。

朝著金牌之路的喬科維奇4強對手將是義大利好手穆塞蒂 （Lorenzo Musetti），生涯對戰喬帥握有6勝1敗的優勢，包括今年的3場比賽全數贏球。「我認為即使醫療人員說不行，我也可能會上場試一試」，喬科維奇補充說道，這是為我的國家爭奪獎牌非常罕見的機會，所以我會在接下來不到24小時內竭盡所能，讓自己有機會為塞爾維亞而戰」。

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