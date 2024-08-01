「看到小戴哭真的會想哭」郭婞淳哽咽：我的心跟著一起跳動

▲戴資穎賽後淚崩。（圖／中華奧會提供）

記者王真魚／桃園報導

台灣球后戴資穎巴黎最後一舞留憾無緣晉級8強，但負傷拚戰精神感動國人。同樣有傷在身的郭婞淳，也關注小戴比賽，看到她賽後淚灑球場，忍不住哽咽，「很心疼她。」

戴資穎昨日巴黎奧運小組賽最終戰0比2，不敵好友依瑟儂，賽後淚崩透露左膝傷勢一直沒有痊癒；但她也慶幸自己沒有放棄，「我盡了最大的努力，看著自己的傷，復原的速度跟烏龜一樣，也沒有一天敢休息，我想當時我如果就這樣放棄了自己，我會比現在更難受。」

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由於舉重賽事較晚登場，郭婞淳今與其他好手方莞靈、陳玟卉一同出發，談到戴資穎昨日的比賽，她突然有些哽咽，「看到小戴哭，真的會想哭.......。」

郭婞淳直言，「雖然我現在還沒在巴黎，但我的心還是跟著他們在跳動，連在一起的感覺，也希望大家能夠給所有運動員更多的鼓勵。」

「運動員要走到這裡，真的非常不容易，很心疼她，也謝謝她帶來這麼多精彩的球賽。」郭婞淳希望延續小戴的精神，尋求巴黎奧運衛冕，「我會跟她一樣，每一場比賽全力奮戰。」

巴黎奧運也有可能是郭婞淳最終役，從去年亞運便飽受腰傷困擾，她表示，這次賽程在後段，時間上是準備得充足，「目前就是把身體狀況調到最佳，全力以赴。」

學習與傷共存，郭婞淳表示，目前狀態都滿穩定，希望保持下去，「著急也沒有用，不管是比賽前，還是上了場，都會平靜應戰。」

上屆東奧拿下金牌，郭婞淳這次同樣背負國人期待，她直言，壓力一定有，「身為選手並不容易，但比賽就是看誰狀況好，誰狀況好誰就能勝出。」

▲郭婞淳也心疼小戴。（圖／記者周宸亘攝）