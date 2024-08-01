運動雲

>

快訊／林昀儒激戰7局不敵法國眼鏡弟　無緣連2屆奧運打進男單4強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒上屆東京奧運打進男單銅牌戰，可惜浪費4個賽末點遭逆轉，他至今仍心有不甘，希望2度叩關五環殿堂能有更好表現，他本屆男單連過3關，8強賽遭遇首個考驗，對上地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)，雙方鏖戰到第7局，林昀儒最終以總局數3比4落敗，無緣連2屆奧運打進男單4強。

林昀儒被譽為台灣「20 年來最強選手」，3年前在東奧攜手「學姐」鄭怡靜混雙奪銅，男單也打進銅牌戰，卻浪費4個賽末與獎牌擦身而過。本屆他3線出擊，混雙8強遭遇「大魔王」莎頭組合落敗，男單也在8強賽遇到考驗，對手是法國第3種子超新星「眼鏡弟」F.勒布朗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼法國第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗。（圖／路透）

▲法國第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗。（圖／路透）

年僅17歲的「眼鏡弟」F.勒布朗是桌壇近年竄出的超新星，林昀儒過去3次與他對決，僅2022年杜哈挑戰賽獲勝，去年新加坡大滿貫賽、今年世團賽都遭直落3輸球，對戰成績以1勝2敗落居下風。

今日雙方展開第4次交手，林昀儒開賽從落後追到5比5，後半段遭超前，以7比11讓出首局。進入第2局，林昀儒重整旗鼓，以4比2開局，但對手很快追平，雙方形成拉鋸戰，林昀儒在6比6後連下2分，8比6領先，以10比7取得3個局點，11比7扳平戰局。

來到第3局，林昀儒遇上亂流陷入0比5的劣勢，還好他冷靜應戰逐漸拉近比分，追成6比7僅1分差，可惜局末連續掉分，以8比11丟掉此局，總局數1比2落後。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒巴黎奧運男單8強賽不敵法國「直拍」新星F.勒布朗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒巴黎奧運男單8強賽不敵法國「直拍」新星F.勒布朗。（圖／路透）

進入第4局，林昀儒打出3比0攻勢開局，被追成3比3後再連拿6分，以9比3重新佔據優勢，習慣快節奏的「眼鏡弟」越打越急躁，林昀儒以11比4將總局數扳成2比2。

第5局，林昀儒延續前一局的好氣勢以2比0開局，不過F.勒布朗以5比3後來居上，隨後林昀儒再逼近到5比6，「眼鏡弟」喊出暫停，林昀儒持續咬住比數，可惜還是以8比11讓出，總局數2比3遭聽牌。

來到關鍵第6局，林昀儒已經退無可退，打出5比1攻勢，隨後被連追4分，還好他及時穩住，以8比4再拉開4分領先，以10比8取得2個局點，11比8將總局數追成3比3。

決勝第7局，F.勒布朗很快連下7分，林昀儒陷入危機，場上局勢開始倒向對手，林昀儒局末展現韌性追趕到6比10，最終仍以6比11，總局數3比4落敗。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球林昀儒2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲暖留：妳真的很棒

上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲暖留：妳真的很棒

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

快訊／麟洋配2比0橫掃泰國組合　5連勝闖進男雙4強

快訊／麟洋配2比0橫掃泰國組合　5連勝闖進男雙4強

快訊／周天成打趴日本一哥挺進8強　對手沒轍只能苦笑丟拍

快訊／周天成打趴日本一哥挺進8強　對手沒轍只能苦笑丟拍

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲暖留：妳真的很棒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

2吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

3戴資穎瀟灑道別退休願望曝

4戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

5戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

最新新聞

1比賽場地好吵！李洋、王齊麟想起雅加達亞運

2邱意晴失誤4分箭！止步64強

3滿壘K掉張育成吼　霸威斯：宣洩

4羅嘉翎帶它去奧運！百名學弟妹送機

5霸威斯體力好　樂天教頭評價杰戈

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎拚到流血0比2依瑟儂　巴黎最後一舞無緣晉級8強

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366