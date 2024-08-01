快訊／林昀儒激戰7局不敵法國眼鏡弟　無緣連2屆奧運打進男單4強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒上屆東京奧運打進男單銅牌戰，可惜浪費4個賽末點遭逆轉，他至今仍心有不甘，希望2度叩關五環殿堂能有更好表現，他本屆男單連過3關，8強賽遭遇首個考驗，對上地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)，雙方鏖戰到第7局，林昀儒最終以總局數3比4落敗，無緣連2屆奧運打進男單4強。

林昀儒被譽為台灣「20 年來最強選手」，3年前在東奧攜手「學姐」鄭怡靜混雙奪銅，男單也打進銅牌戰，卻浪費4個賽末與獎牌擦身而過。本屆他3線出擊，混雙8強遭遇「大魔王」莎頭組合落敗，男單也在8強賽遇到考驗，對手是法國第3種子超新星「眼鏡弟」F.勒布朗。

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▲法國第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗。（圖／路透）

年僅17歲的「眼鏡弟」F.勒布朗是桌壇近年竄出的超新星，林昀儒過去3次與他對決，僅2022年杜哈挑戰賽獲勝，去年新加坡大滿貫賽、今年世團賽都遭直落3輸球，對戰成績以1勝2敗落居下風。

今日雙方展開第4次交手，林昀儒開賽從落後追到5比5，後半段遭超前，以7比11讓出首局。進入第2局，林昀儒重整旗鼓，以4比2開局，但對手很快追平，雙方形成拉鋸戰，林昀儒在6比6後連下2分，8比6領先，以10比7取得3個局點，11比7扳平戰局。

來到第3局，林昀儒遇上亂流陷入0比5的劣勢，還好他冷靜應戰逐漸拉近比分，追成6比7僅1分差，可惜局末連續掉分，以8比11丟掉此局，總局數1比2落後。

▲台灣桌球一哥林昀儒巴黎奧運男單8強賽不敵法國「直拍」新星F.勒布朗。（圖／路透）

進入第4局，林昀儒打出3比0攻勢開局，被追成3比3後再連拿6分，以9比3重新佔據優勢，習慣快節奏的「眼鏡弟」越打越急躁，林昀儒以11比4將總局數扳成2比2。

第5局，林昀儒延續前一局的好氣勢以2比0開局，不過F.勒布朗以5比3後來居上，隨後林昀儒再逼近到5比6，「眼鏡弟」喊出暫停，林昀儒持續咬住比數，可惜還是以8比11讓出，總局數2比3遭聽牌。

來到關鍵第6局，林昀儒已經退無可退，打出5比1攻勢，隨後被連追4分，還好他及時穩住，以8比4再拉開4分領先，以10比8取得2個局點，11比8將總局數追成3比3。

決勝第7局，F.勒布朗很快連下7分，林昀儒陷入危機，場上局勢開始倒向對手，林昀儒局末展現韌性追趕到6比10，最終仍以6比11，總局數3比4落敗。