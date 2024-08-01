才沒有人會忘記妳！　連AIT也發文盛讚戴資穎：為她驕傲

▲戴資穎雖然止步巴黎奧運羽球女單小組賽，但是贏得了全世界的掌聲和心疼。（中華奧會提供）

圖文／鏡週刊

我國羽球女單好手戴資穎在本屆巴黎奧運抱傷上陣，昨（31日）小組賽事中，輸給好友泰國選手依瑟儂，賽後她難忍情緒落淚，依瑟儂立刻將她緊緊抱住，動人畫面不僅讓轉播前的所有台灣人眼眶跟著紅了起來，外媒和世界羽聯也紛紛發文紀錄這感動的時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎和依瑟儂從少女時期就是彼此的好友和敵人，兩人一同成長，帶給世界羽球迷無數精采對決。（中華奧會提供）

賽後戴資穎發文感謝大家對她的支持，藝人柯震東也在社群媒體發限動tag戴資穎，寫下「看到她哭我就跟著哭！妳是最棒的！未來要一直笑下去呦。」沒想到卻收到小戴回覆的揪心訊息，「好的，以後大家就會忘記我了，謝謝你。」一席話讓柯震東相當心疼，他在Threads號召網友發文和留言，一人一句接力讓戴資穎知道沒有人會忘記她。

▲戴資穎的眼淚將台灣人的心都聚在一起了。（中華奧會提供）

美國在台協會AIT也在今（1日）傍晚發文，盛讚小戴昨晚奮戰到最後一秒依然不放棄的精神，「以及她多年來帶給全世界球迷、青年、女性與體育界的影響，深深的感動與啟發了所有人。我們為小戴感到驕傲，相信她的風範將鼓舞更多年輕運動員，她奮戰的身影也將永留大家心中，代表勇於挑戰、全力以赴的精神。」

AIT也提到，今年巴黎奧運的女性運動員比例創下新高，有將近一半的競賽者為女性，賽程包括152個女子項目、157個男子項目和20個男女混合項目。其中美國代表團有338位女性參賽，佔美國隊53%，居各國之冠。「我們很高興看到更多性別平權，也為所有女性運動員喝采！」



更多鏡週刊報導

【巴黎奧運】必須擊敗戴資穎… 依瑟儂賽後淚崩：我也不知道有沒有下次奧運

【巴黎奧運】戴資穎心碎回「以後大家就會忘記我了」 柯震東1暖舉萬網友朝聖

【巴黎奧運】戴資穎負傷最後一舞 唐綺陽心疼：雙子總把最苦的一面藏起來