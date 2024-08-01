巴黎奧運一大亮點！　66歲奧運超級粉絲花費40年遊7屆奧運

實習記者李立祥／綜合報導

66歲的羅賓森（Vivianne Robinson）是「奧運超級粉絲」，過去40年來造訪了7屆奧運，就算需要打2份工也在所不辭，全身掛滿徽章和裝飾品的她，也是本屆巴黎奧運一大亮點。

▲「奧運超級粉絲」羅賓森（Vivianne Robinson）。（圖／達志影像／美聯社）

據《美聯社》報導，來自洛杉磯的羅賓森，為了這次巴黎奧運的旅費和門票，白天必須在威尼斯海灘工作，晚上則在超市打工，才有辦法造訪巴黎，她也表示，「存錢很難，而且這是一筆很大的預算，但這非常值得。」

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為何她會這麼熱愛奧運呢？因為她的母親在1984年洛杉磯奧運期間擔任翻譯，母親下班後將徽章送給她，此後她就有收集徽章的愛好，並造訪了1996年亞特蘭大奧運，她也分享故事，「我收集了所有徽章，還見到所有運動員。在那個時候，安檢不像現在嚴密，現在你甚至不能靠近選手村。」此後她還去過2000年悉尼奧運、2004年雅典奧運、2012年倫敦奧運和2016年里約奧運。

羅賓森花費1年的時間，用數百個裝飾品進行裝飾，帽子跟衣服上也都貼滿補丁、徽章和小旗子，並在巴黎展示她的「奧運服」。她的這身裝扮也吸引很多注意，無時無刻都有人想跟他拍照，她雖然都會接受，但有時也會覺得人太多了，「有點讓人不知所措，我無法順利的走到任何地方，因為每個人都會停下來找我拍照，到場館要花更長時間，但是沒關係。」

下屆奧運將在羅賓森的家鄉洛杉磯舉行，她也表示等這屆巴黎奧運結束，她就會開始準備下屆奧運，「我永遠都會這麼做的，我會存下所有的錢，然後投入到奧運。」

▲羅賓森（Vivianne Robinson）的「奧運服」。（圖／路透）

▲羅賓森（Vivianne Robinson）的「奧運服」。（圖／路透）