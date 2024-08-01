運動雲

>

周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了

▲▼「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，直落2橫掃對手晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球一哥周天成第3度叩關奧運殿堂，小組賽首戰直落2過關，昨（31）日與世界第17的香港好手李卓耀爭搶16強門票，以21比18、21比13連拿2局取勝，順利挺進男單16強，小天贏球後興奮振臂怒吼。就有網友在Threads轉發吶喊一幕，由衷的為周天成感到開心，眾人則紛紛熱議他勵志感人的事蹟，掀起話題。

有網友在Threads分享周天成贏球後，興奮振臂怒吼的片段，文中指出小天「抗癌成功，34歲第三次挑戰奧運，還以小組第一之姿晉級」，不禁感動直呼，「自從拿下世錦銅牌後，他一直在不斷突破自己，謝謝你一直為我們展現你的精神，天哥你吶喊的樣子真的很帥氣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，超多人也感動直呼，「在我以為他罹癌後，羽球生命可能結束後，他反而讓自己從谷底翻身，攀上高峰」、「周天成到目前的人生經歷真的好精彩」、「嚇到了…年紀與生病還能有如此戰力」、「太帥了小天！不可以每個人的故事都這麼感動吧」、「佩服他克服病魔成功重拾勇態」、「經歷了人生低谷，再出發就好似火鳳凰一樣，周天成今後應該再沒有什麼難題難倒他了」、「可以拍電影。」

還有網友在留言處分享，「最扯的是他沒有教練……」、「他有一個很厲害的高姐」、「小天希望可以靠自己解決場上的難題，比賽通常都只帶自己的物理治療師高姐」、「以前就發現他怎麼身邊沒教練，沒教練真的特別辛苦」、「他曾說過，他2023的癌症低潮不說，是不希望大家用剛得癌症當輸藉口。」

周天成出生於1990年，今年34歲，去年在健康檢查中意外發現罹患初期大腸癌，但在手術後已經徹底康復。去年11月周天成在德國海洛羽球公開賽奪冠後，就曾在教會分享自己罹癌的心路歷程，而他在泰國羽球大師賽封王後，也正式對外界公開此事。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 周天成羽球奧運2024奧運2024奧運羽球2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

快訊／戴資穎淘汰淚崩　周天成暖心鼓勵：不要氣餒繼續加油

快訊／戴資穎淘汰淚崩　周天成暖心鼓勵：不要氣餒繼續加油

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

熱門新聞

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

2吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

3戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

4戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

5戴資穎瀟灑道別退休願望曝

最新新聞

1周天成打趴日本一哥晉級8強

2台鋼新洋投　網羅魔鷹前日職隊友

3潘威倫最難忘這一戰　學弟爆他食量大

4周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運網跪：帥爆了

5落後14秒　英3鐵選手靠1句話逆轉奪金

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎拚到流血0比2依瑟儂　巴黎最後一舞無緣晉級8強

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366