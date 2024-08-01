周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了

▲「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球一哥周天成第3度叩關奧運殿堂，小組賽首戰直落2過關，昨（31）日與世界第17的香港好手李卓耀爭搶16強門票，以21比18、21比13連拿2局取勝，順利挺進男單16強，小天贏球後興奮振臂怒吼。就有網友在Threads轉發吶喊一幕，由衷的為周天成感到開心，眾人則紛紛熱議他勵志感人的事蹟，掀起話題。

有網友在Threads分享周天成贏球後，興奮振臂怒吼的片段，文中指出小天「抗癌成功，34歲第三次挑戰奧運，還以小組第一之姿晉級」，不禁感動直呼，「自從拿下世錦銅牌後，他一直在不斷突破自己，謝謝你一直為我們展現你的精神，天哥你吶喊的樣子真的很帥氣！」

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貼文一出，超多人也感動直呼，「在我以為他罹癌後，羽球生命可能結束後，他反而讓自己從谷底翻身，攀上高峰」、「周天成到目前的人生經歷真的好精彩」、「嚇到了…年紀與生病還能有如此戰力」、「太帥了小天！不可以每個人的故事都這麼感動吧」、「佩服他克服病魔成功重拾勇態」、「經歷了人生低谷，再出發就好似火鳳凰一樣，周天成今後應該再沒有什麼難題難倒他了」、「可以拍電影。」

還有網友在留言處分享，「最扯的是他沒有教練……」、「他有一個很厲害的高姐」、「小天希望可以靠自己解決場上的難題，比賽通常都只帶自己的物理治療師高姐」、「以前就發現他怎麼身邊沒教練，沒教練真的特別辛苦」、「他曾說過，他2023的癌症低潮不說，是不希望大家用剛得癌症當輸藉口。」

周天成出生於1990年，今年34歲，去年在健康檢查中意外發現罹患初期大腸癌，但在手術後已經徹底康復。去年11月周天成在德國海洛羽球公開賽奪冠後，就曾在教會分享自己罹癌的心路歷程，而他在泰國羽球大師賽封王後，也正式對外界公開此事。