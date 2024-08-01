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法國新星馬向超猛！　116分鐘勇奪雙金還破奧運紀錄

▲22歲的法國游泳新星馬向（Leon Marchand）116分鐘拿2枚金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲22歲的法國游泳新星馬向（Leon Marchand）116分鐘拿2枚金牌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

22歲的法國游泳新星馬向（Leon Marchand），在116分鐘裡拿下200公尺蝶式和200公尺蛙式雙金，也成為奧運史上首位同時獲得這2項金牌的選手。

馬向先以1分51秒21的奧運紀錄，在200公尺蝶式擊敗上屆金牌米拉克（Kristof Milak），賽後他表示，「太瘋狂了，200公尺蝶式是一場瘋狂的競爭，我照著策略進行，成功在最後幾公尺超越匈牙利的米拉克，觀眾熱情高漲，作為地主代表經歷這一切，真是太棒了。」

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之後馬向又在200公尺蛙式創下2分05秒85的奧運紀錄，擊敗上屆金牌庫克（Zac Stubblety-Cook），賽後庫克表示，「對這個結果我感到很高興，馬向是一位競爭者，我已經盡了全力，能在東京之後重新登上頒獎台讓我很滿意。」

馬向在滿場觀眾面前，不到2小時就奪下2枚金牌，更打破2項奧運紀錄，馬向也開心表示，「我知道有可能可以拿下這2枚金牌，但我只是完成比賽，從來都不認為自己一定可以達成。」

根據巴黎奧運官網報導，賽後馬向表示，「每個人都告訴我這是不可能的。」他承認自己也曾有懷疑，但是他的教練包曼（Bob Bowman），同時也是美國泳壇巨星菲爾普斯（Michael Phelps）的恩師，一直在鼓勵他，給他十足的信心。

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