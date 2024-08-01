吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

▲「拳擊美少女」吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）



記者張靖榕／綜合報導

台灣在巴黎奧運終於拿下第一面獎牌！台灣選手吳詩儀在拳擊賽女子60公斤級8強賽，擊敗對手成功晉級4強，並且確定保底銅牌，邁向金牌。吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳，Google評論也開始湧入許多5星評價支持，「一家養出奧運運動好手的優質麵店」。

吳詩儀的晉級代表台灣拿下本屆奧運首面獎牌，觀眾支持者們都相當振奮，連帶也拉抬了「文湖21雞湯麵」的網路聲量。

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▲文湖21雞湯麵以單麵款為販售主力，搭配小菜。（圖／翻攝文湖21雞湯麵臉書）



「文湖21雞湯麵」以「雞湯蕎麥麵」作為店內唯一一款麵款，並有豬排、煙燻豬耳朵等小菜，Google評價4.4顆星，超過1000人評價，而在吳詩儀晉級巴黎奧運4強後，不少支持者也到麵店底下留言，「這五顆星是送給2024巴黎奧運為國爭光拿到首面獎牌的詩儀」、「一家養出奧運運動好手的優質麵店」、「這五星給詩儀，恭喜奪牌。」

為挺吳詩儀，「文湖21雞湯麵」7月下半就已在店內舉行兌換券支持活動「詩儀的暖心加油─拳擊賽前後援活動」，總計送出200份小菜兌換券，吸引不少粉絲到場支持、應援。