快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

▲巴黎奧運中華女子拳擊好手吳詩儀。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

「拳擊美少女」吳詩儀於巴黎時間31日迎來女子拳擊60公斤級8強，由於拳擊項目並沒有銅牌戰，所以她若闖進4強就確定能拿下本屆奧運中華第一面獎牌，她於今天的8強賽出戰厄瓜多好手帕拉修斯(María José Palacios)，最終吳詩儀以4比1獲勝，晉級最後4強，中華隊本屆首面獎牌確定入袋。

在東京奧運止步16強的吳詩儀，於生涯第二屆奧運會表現不俗，首戰就力克去年世錦賽摘下銅牌的南韓好手吳妍智，原訂於16強賽與奈及利亞的奧根塞米洛蕾(Cynthia Ogunsemilore)交手，然而對方卻因為藥檢未過，且未現身過磅，使得吳詩儀兵不血刃摘下8強門票。

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此役交手的帕拉修斯同樣是東京奧運厄瓜多拳擊國手，但她當時首輪就止步，而她去年則打下泛美運動會銅牌，站藍方的吳詩儀第一回合開賽就不斷刺拳試探，雖然沒有給對方太大傷害，但對方幾次強攻吳詩儀也都能躲過，最終第一回合打完，吳詩儀稍稍以2比3落後。

第二回合雙方依舊勢均力敵，但吳詩儀在第二回合中後段展開強攻，數次直拳都直接命中對方臉部，她也因此獲得裁判青睞，第二回合以5比0一致認同，總分以2比0逆轉。

最終第三回合雙方都開啟進攻模式，但吳詩儀在第三回合中段被對方逼到角落，受到不小傷害，最後的反擊還被對方「黏皮糖」黏住，然而最終比賽結果由裁判判定由吳詩儀以4比1獲勝。

吳詩儀打進最後4強，依拳擊比賽規定，打到最後4強確定會有獎牌，吳思儀目前至少有銅牌，如果再打進決賽就有機會爭取金牌。