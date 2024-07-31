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戴資穎東奧不敵陳雨菲留最大遺憾　兩人卻有超越勝負「超暖友誼」

▲▼東奧羽球，戴資穎金牌戰陳雨菲。（圖／路透）

▲戴資穎東京奧運金牌戰敗給陳雨菲，留下生涯最大遺憾。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎3年前在東京奧運女單金牌戰不敵中國一姐陳雨菲，留下生涯最大遺憾，她至今無法忘記當時的汗水與淚水。不過小戴與陳雨菲有著超越勝負的友誼，她曾鼓勵對方做「快樂雨菲」，從不吝於祝賀對方奪冠，陳雨菲也多次關心小戴身體狀況，兩位女單名將惺惺相惜感動眾人。

戴資穎與陳雨菲2021年在東奧金牌戰對決，當時小戴遺憾落敗，她從未戴著奧運銀牌公開亮相，去年3月她曾坦言，想起「那一刻」還是會難過，但很高興當時給自己一次拚搏的機會。她回顧2023年時，再次提到，「2021年的那天還歷歷在目，無法忘記當時的汗水+淚水。」

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▲▼東奧羽球，戴資穎金牌戰陳雨菲。（圖／路透）

▲戴資穎東京奧運金牌戰敗給陳雨菲，留下生涯最大遺憾。（圖／路透）

儘管遭遇如此的挫敗，戴資穎還是帶著滿身傷堅持下去，她屢次在陳雨菲奪冠後送上祝福，展現台灣球后的高度。陳雨菲去年亞錦賽邀請羽壇女單F4合照，事後她透露小戴曾傳給她各種暖心訊息，包括要她做「快樂雨菲」，讓她非常感激。

儘管兩人在場上是勁敵，私下卻有著「超越勝負」的友誼。事實上，那張F4經典合照是小戴想拍的，但她頒獎時忘了帶手機上台，陳雨菲立刻拿出自己的手機「救援」，並用AirDrop的功能傳給小戴。

▲▼台灣一姐戴資穎連2周擊退中國一姐陳雨菲。（圖／CFP）

▲戴資穎與陳雨菲常常互相鼓勵。（圖／CFP）

陳雨菲也曾在小戴到中國參加蘇迪曼盃混合團體賽，因無法叫到外送餐點很苦惱時及時伸出援手，小戴當時曾感激表示，「全都要感謝雨菲的幫忙，幫我轉帳進來支付寶，而且是秒轉！」

陳雨菲連2年在印尼公開賽封后，戴資穎都在她貼文下方留言祝賀，陳雨菲則都叮嚀小戴要養好身體，兩人惺惺相惜感動眾人。

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