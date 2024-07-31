運動雲

>

接受失敗才是真正贏家！黃筱雯發文　盼大家不要罵對手及教練

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

「拳擊甜心」黃筱雯因被對手踩腳摔倒，竟變誤判讀秒，最後輸掉比賽遭淘汰，經過1天的沈澱之後，她今天在社群平台發文，雖然結果不是她要的 ，但競技運動就是如此，「接受失敗，才是真正的贏家。」希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議，也不要去謾罵對手。

黃筱雯30日在拳擊女子54公斤級16強賽，碰頭大會第1種子保加利亞佩特羅娃(Stanimira Petrova)，前兩回合雙方戰成1比1平手，關鍵第3回合剩下12秒，黃筱雯遭對手左腳踩到右腳，向後跌倒在地，裁判竟判定遭擊中開始讀秒，讓情勢倒向佩特羅娃，最後裁判裁定黃筱雯1比4落敗，無緣前進8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後黃筱雯自責淚崩，不甘心地說，「最後那個明顯是誤判，我是被踩到，但裁判竟然讀秒，我真的和她沒有差很多，這場比賽是可以贏下來的，下次我會更自信一點來應戰。」

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

經過一天的休息，今天黃筱雯在社群平台發文，「第二次踏上最高殿堂，一直告訴自己要更穩定的去面對比賽且享受舞台，雖然結果不是我要的，但競技運動就是如此，『接受失敗，才是真正的贏家』。」

她說，「對於這樣的比賽結果，我和教練與支持我們的大家一樣覺得失望，但也想在此說明，拳擊比賽規則中是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，『希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議等⋯』選手落敗，第二難過的肯定是教練。」

黃筱雯也要大家不要去罵對手，「上了擂台大家都想贏，然而在比賽中，雙方進行對峙的時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同導致像這次一樣的事情發生，更希望大家不要去謾罵對手，保加利亞選手在54公斤裡也是實力堅強的，讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯迎接未來更多的挑戰」。

最後她說，「謝謝在現場以及螢幕前為我加油的大家，收到很多鼓勵的訊息。覺得很窩心，接下來也請繼續為中華隊加油，TEAM CHINESE TAIPEI。」

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運拳擊2024奧運台灣之光黃筱雯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

林昀儒「國外封號」超兇猛！她聽轉播驚呆：還是小林同學可愛

林昀儒「國外封號」超兇猛！她聽轉播驚呆：還是小林同學可愛

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配4連勝分組第1挺進男雙8強

2快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

3林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　真相大逆轉

4麟洋配小組賽晉級態勢　靠自己贏最穩

5離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

最新新聞

1麟洋配4連勝分組第1挺進男雙8強

2樂天前進花蓮　聯盟說明協調過程

3黃筱雯發文：接受失敗才是真正贏家

4奧運鐵人三項塞納河舉行！選手：嘗起來像水

5甘家葳下一步力拚名古屋亞運

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

巴黎奧運塞納河上登場　史上首見戶外搭船開幕

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366