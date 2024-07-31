接受失敗才是真正贏家！黃筱雯發文　盼大家不要罵對手及教練

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

「拳擊甜心」黃筱雯因被對手踩腳摔倒，竟變誤判讀秒，最後輸掉比賽遭淘汰，經過1天的沈澱之後，她今天在社群平台發文，雖然結果不是她要的 ，但競技運動就是如此，「接受失敗，才是真正的贏家。」希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議，也不要去謾罵對手。

黃筱雯30日在拳擊女子54公斤級16強賽，碰頭大會第1種子保加利亞佩特羅娃(Stanimira Petrova)，前兩回合雙方戰成1比1平手，關鍵第3回合剩下12秒，黃筱雯遭對手左腳踩到右腳，向後跌倒在地，裁判竟判定遭擊中開始讀秒，讓情勢倒向佩特羅娃，最後裁判裁定黃筱雯1比4落敗，無緣前進8強。

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賽後黃筱雯自責淚崩，不甘心地說，「最後那個明顯是誤判，我是被踩到，但裁判竟然讀秒，我真的和她沒有差很多，這場比賽是可以贏下來的，下次我會更自信一點來應戰。」

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

經過一天的休息，今天黃筱雯在社群平台發文，「第二次踏上最高殿堂，一直告訴自己要更穩定的去面對比賽且享受舞台，雖然結果不是我要的，但競技運動就是如此，『接受失敗，才是真正的贏家』。」

她說，「對於這樣的比賽結果，我和教練與支持我們的大家一樣覺得失望，但也想在此說明，拳擊比賽規則中是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，『希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議等⋯』選手落敗，第二難過的肯定是教練。」

黃筱雯也要大家不要去罵對手，「上了擂台大家都想贏，然而在比賽中，雙方進行對峙的時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同導致像這次一樣的事情發生，更希望大家不要去謾罵對手，保加利亞選手在54公斤裡也是實力堅強的，讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯迎接未來更多的挑戰」。

最後她說，「謝謝在現場以及螢幕前為我加油的大家，收到很多鼓勵的訊息。覺得很窩心，接下來也請繼續為中華隊加油，TEAM CHINESE TAIPEI。」

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）