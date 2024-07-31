奧運鐵人三項塞納河舉行！法國女將奪首冠　美選手：水嘗起來像水

▲巴黎奧運鐵人三項在塞納河舉行 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

由於塞納河的污染程度過高，巴黎奧運鐵人三項比賽受影響，今天終於可以下水比賽，早上毛毛細雨過後，女選手潛入塞納河比賽，由法國的波格蘭（Cassandre Beaugrand）奪下女生組金牌。

鐵人三項比賽在塞納河舉行，對奧運籌委會及選手來說都是大事，巴黎官方花14億歐元做基礎設施改善，清理長期受污染的塞納河，並堅持認為鐵人三項比賽及馬拉松游泳比賽可以安全地在塞納河進行。

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巴黎奧運開幕式當天大雨，未經處理的污水流入導致塞納河水質惡化，原定28及29日舉行的鐵人三項賽前訓練都被迫取消，30日的男子組競賽也延後一天，接在31日女子組競賽過後舉行。

今天巴黎時間早上8點下著小雨，女子組的選手們從橫跨著著名的巴黎河道的亞歷山大三世橋起跳，就在選手們進入水中的時候，持續的雨勢停了下來，一些鐵人三項選手將泳鏡浸入塞納河中，然後戴上它們，背景是艾菲爾鐵塔。

這是124年來奧運賽事首次在塞納河舉行，也是一個世紀以來首次有游泳者合法進入塞納河。

▲巴黎奧運鐵人三項在塞納河舉行，法國波格蘭（Cassandre Beaugrand）奪下女生組金牌 。（圖／達志影像／美聯社）

法國女選手波格蘭在塞納河游著，從河中上來之後，在滑溜的道路上騎著自行車，甚至造成摔倒，她在亞歷山大三世大橋上跑完比賽，筋疲力盡地倒在地上，身體很累又興奮不已。

波格蘭站在「巴黎2024」標誌上，在地觀眾為她加油。她以1小時54分55秒的成績奪得史上第一次在塞納河舉行奧運鐵人三項金牌。瑞士選手朱莉·德隆(Julie Derron）獲得銀牌，英國選手貝絲·波特(Beth Potter) 銅牌

男子組冠軍由英國選手艾力克斯·葉（Alex Yee）以1小時43分33奪冠，他在最後百公尺比賽超前紐西蘭選手海登·懷爾德（Hayden Wilde）。法國選手利奧貝吉爾（Leo Bergere）獲得銅牌。

▲巴黎奧運鐵人三項在塞納河舉行 。（圖／達志影像／美聯社）

波格蘭說道：「我對塞納河的水質毫不懷疑。我們在更糟糕的水中游泳。」她補充說，如果因河水太髒，奧委會取消舉辦鐵人三項的游泳，對於這項運動來說是「可恥的」。

美國女選手泰勒·斯皮維（Taylor Spivey）表示，「老實說，我認為今天我更關心的是水流，這太瘋狂了。有一次我認為他們必須把我們全部拉出來。」她說在繞過塞納河浮標時被沖入水中。

選手採取了不同的避免生病方法，有些人選擇預防性藥物，有些人準備抗生素以備不時之需，斯皮維說，「我希望我沒有生病。」至於：塞納河水的味道如何？她說，「水嘗起來像水，這是我最後擔心的事情。」

▲巴黎奧運鐵人三項在塞納河舉行 。（圖／達志影像／美聯社）