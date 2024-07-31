快訊／周天成直落2擊退香港李卓耀　晉級男單16強霸氣怒吼

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成第3度叩關奧運殿堂，小組賽首戰直落2過關，今(31)日與世界第17的香港好手李卓耀爭搶16強門票，以21比18、21比13連拿2局取勝，順利挺進男單16強，小天贏球後興奮振臂怒吼。

周天成本屆預賽與香港李卓耀、墨西哥賈瑞多(Luis Ramon Garrido)同組，力拚分組龍頭取得晉級資格。這是小天生涯第3度登上奧運舞台，前2次分別在2016里約奧運拿下第5名、2021年東京奧運止步8強，現年34歲的他不言退，期許在本屆巴黎奧運登上頒獎台。

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周天成去年狀態起伏，直到11月的海洛公開賽才收下上季首冠，今年初他又在泰國大師賽封王，賽後他公布自己2023年初意外發現罹患大腸癌初期，消息震驚各界，好在因很快進行手術，目前已痊癒。小天在術後1年公開抗癌經歷，勉勵大家無論遇到什麼挫折，堅持下去肯定能找到答案。

名列本屆男單第12種子的周天成，小組賽首戰直落2擊敗賈瑞多，今日與香港好手李卓耀進行攸關晉級的「生死戰」，兩人生涯12次對決，小天以8勝4敗佔有優勢，處於對戰2連勝。小天今日延續前一場的好手感，整場並未受到太多挑戰，首局以21比18先下一城，次局又以11比6進入技術暫停。

小天下半局繼續掌控局勢，對手局末出現失誤，小天將分差擴大到17比11，以20比12取得8個賽末點，終場就以21比13直落2搶下16強門票。