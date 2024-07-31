運動雲

>

高承睿16強賽躲過中國球王！　瑞典超新星爆冷擊敗王楚欽

▲▼桌球新星高承睿在巴黎奧運男子單打項目32強，以4比1擊退羅馬尼亞好手愛德華（Ionescu Eduard），首次大賽就摘下16強門票，嚐到爆紅的滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣桌球天才高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

年僅22歲的瑞典桌球「超新星」莫雷加德(Truls Moregard)今(31)日在巴黎奧運男單32強以4比2爆冷擊敗中國「球王」王楚欽，值得一提的是，莫雷加德在3年前的世錦賽就曾一鳴驚人，他一路殺進決賽才不敵樊振東，他也將是我國桌球天才高承睿16強賽的對手，將展開一場超新星對決。

中國「球王」王楚欽才開心收穫巴黎奧運混雙金牌，賽後卻發生他慣用球拍遭攝影師踩斷的意外，讓他當場情緒失控，但也只能無奈收拾情緒，改以備用球拍繼續比賽，沒想到啟用備用球拍的第1場比賽，王楚欽就在男單32強遭瑞典「超新星」莫雷加德以總局數4比2爆冷擊敗，男單金牌夢碎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗「球王」王楚欽 。（圖／路透）

▲瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗「球王」王楚欽 。（圖／路透）

擊敗王楚欽的莫雷加德現年22歲，目前世界排名第26，他早在2021年世錦賽就聲名大噪，他當時連續擊敗莊智淵、法蘭茲卡、阿魯納、波爾等世界好手，挺進金牌戰，以19歲的年紀追平最年輕打進世錦賽金牌戰的紀錄，不過最終不敵樊振東，收穫一枚銀牌。

值得一提的是，原本我國桌球天才高承睿16強賽預計要對上王楚欽，因為莫雷加德爆冷淘汰中國球王，這場16強賽將變成一場超新星對決。台灣桌球一哥林昀儒今晚的對手則是26歲的斯洛維尼亞選手約基奇(Darko Jorgic)，對方曾贏得2022年歐錦賽男單銀牌，上屆東奧在男單16強擊敗日本「怪物少年」張本智和。

▲▼台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

▲高承睿與師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

年僅19歲的高承睿是莊智淵的「徒弟」，他幼稚園小班時就站在墊子上打桌球，在家也常拿著玩具鍋鏟揮拍，中班就開始參加比賽，小學時就小有名氣，成為校隊主力，曾連兩屆獲選少年國手。國小畢業後，家住台北市的高承睿在家人的支持之下，隻身南下前往莊智淵開設的桌球館拜師。

▲▼桌球新星高承睿在巴黎奧運男子單打項目32強，以4比1擊退羅馬尼亞好手愛德華（Ionescu Eduard），首次大賽就摘下16強門票，嚐到爆紅的滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲桌球新星高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

除了刻苦訓練，高承睿小小年紀就得學會打理自己的生活，在莊智淵的指導下，他進步飛快，接連在15歲、17歲、18歲、19歲入選青少年及成人國手，並在2019年台北青少年公開賽奪冠。2022年，他在亞洲青少年桌球錦標賽19歲組拿下亞軍，成為台灣首位在亞青賽奪銀的男單選手。

2023年，18歲的高承睿在全國桌球國手排名賽擊敗資深前輩陳建安奪冠，該年11月他的世界排名首度超越師父莊智淵，躍居台灣二哥。

▲▼瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗「球王」王楚欽 。（圖／路透）

▲瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗「球王」王楚欽 。（圖／路透）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球林昀儒2024奧運台灣之光巴黎奧運高承睿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

快訊／對方因故退賽！謝淑薇、曹家宜兵不血刃進軍奧運女雙8強

快訊／對方因故退賽！謝淑薇、曹家宜兵不血刃進軍奧運女雙8強

奧運鈍劍義大利輸香港引眾怒　選手不怪台灣裁判

奧運鈍劍義大利輸香港引眾怒　選手不怪台灣裁判

陸商場天花板突倒塌　顧客驚慌逃離畫面曝

熱門新聞

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

2離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

3林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　真相大逆轉

4王冠閎游出亞洲第1　賽後曝光險嗆水

5麟洋配小組賽晉級態勢　靠自己贏最穩

最新新聞

1威能帝、魔神樂穩　許銘傑談洋投

2高承睿16強賽躲過中國球王！

3球拍毀立馬吞敗！中國球王爆冷止步32強

4「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金

5曾仁和狀況不明朗　回歸要轉中繼

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

巴黎奧運塞納河上登場　史上首見戶外搭船開幕

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366