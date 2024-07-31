高承睿16強賽躲過中國球王！　瑞典超新星爆冷擊敗王楚欽

▲台灣桌球天才高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

年僅22歲的瑞典桌球「超新星」莫雷加德(Truls Moregard)今(31)日在巴黎奧運男單32強以4比2爆冷擊敗中國「球王」王楚欽，值得一提的是，莫雷加德在3年前的世錦賽就曾一鳴驚人，他一路殺進決賽才不敵樊振東，他也將是我國桌球天才高承睿16強賽的對手，將展開一場超新星對決。

中國「球王」王楚欽才開心收穫巴黎奧運混雙金牌，賽後卻發生他慣用球拍遭攝影師踩斷的意外，讓他當場情緒失控，但也只能無奈收拾情緒，改以備用球拍繼續比賽，沒想到啟用備用球拍的第1場比賽，王楚欽就在男單32強遭瑞典「超新星」莫雷加德以總局數4比2爆冷擊敗，男單金牌夢碎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗「球王」王楚欽 。（圖／路透）

擊敗王楚欽的莫雷加德現年22歲，目前世界排名第26，他早在2021年世錦賽就聲名大噪，他當時連續擊敗莊智淵、法蘭茲卡、阿魯納、波爾等世界好手，挺進金牌戰，以19歲的年紀追平最年輕打進世錦賽金牌戰的紀錄，不過最終不敵樊振東，收穫一枚銀牌。

值得一提的是，原本我國桌球天才高承睿16強賽預計要對上王楚欽，因為莫雷加德爆冷淘汰中國球王，這場16強賽將變成一場超新星對決。台灣桌球一哥林昀儒今晚的對手則是26歲的斯洛維尼亞選手約基奇(Darko Jorgic)，對方曾贏得2022年歐錦賽男單銀牌，上屆東奧在男單16強擊敗日本「怪物少年」張本智和。

▲高承睿與師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

年僅19歲的高承睿是莊智淵的「徒弟」，他幼稚園小班時就站在墊子上打桌球，在家也常拿著玩具鍋鏟揮拍，中班就開始參加比賽，小學時就小有名氣，成為校隊主力，曾連兩屆獲選少年國手。國小畢業後，家住台北市的高承睿在家人的支持之下，隻身南下前往莊智淵開設的桌球館拜師。

▲桌球新星高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

除了刻苦訓練，高承睿小小年紀就得學會打理自己的生活，在莊智淵的指導下，他進步飛快，接連在15歲、17歲、18歲、19歲入選青少年及成人國手，並在2019年台北青少年公開賽奪冠。2022年，他在亞洲青少年桌球錦標賽19歲組拿下亞軍，成為台灣首位在亞青賽奪銀的男單選手。

2023年，18歲的高承睿在全國桌球國手排名賽擊敗資深前輩陳建安奪冠，該年11月他的世界排名首度超越師父莊智淵，躍居台灣二哥。

▲瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗「球王」王楚欽 。（圖／路透）