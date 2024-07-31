「桌球阿嬤」陪練有效！　中國擊敗「神秘之師」奪奧運混雙金牌

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運桌球混雙決賽，由世界排名第一的中國「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎，碰上本屆奧運黑馬，北韓「神秘之師」李鄭息／金琴英，最終由「莎頭組合」以4比2獲得金牌，也是中國首次在奧運混雙獲得金牌。對此，他們表示61歲的「桌球阿嬤」倪夏蓮才是最大幫助。

北韓本屆先擊敗第2種子的日本組合早田希娜／張本智和，又接連擊敗瑞典、香港，一路以黑馬之姿挺進決賽。另外，北韓選手很少參加國際賽，且根據巴黎奧運官網顯示，李鄭息與金琴英這對搭擋都是第1次參加國際賽；加上他們奧運期間也不接受採訪，因此關於他們的資料相當稀缺。

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而盧森堡的倪夏蓮打法與金琴英相似，因此中國才找上她擔任王楚欽與孫穎莎的陪練員，對此倪夏蓮也在微博上傳影片表示，「他們要和北韓組合交手，北韓這一對是黑馬，因為他們平時很少出來比賽，所以大家都不知道他們的情況，他們的威脅確實很大，而且那個女孩的打法是跟我一樣的，我覺得有責任去幫助中國隊。」

倪夏蓮也透露，其實中國提出這個要求還滿顧慮的，畢竟她還有單打項目要跟孫穎莎對決，「中國隊跟我提出的時候，其實他們是挺有顧慮的，因為我要跟孫穎莎對打，但我自己沒有猶豫，我覺得沒有祖國的培養，沒有中國的培養，我算甚麼呢？」

倪夏蓮1963年出生於中國上海，曾入選了中國代表隊，並在1983年世錦賽囊括女團與混雙金牌，之後她嫁給盧森堡籍教練丹尼爾森(Tommy Danielsson)，並移居盧森堡，從1991年起代表盧森堡參加國際賽，出於不想背叛中國，直到37歲才登上奧運殿堂。

▲王楚欽、孫穎莎。（圖／達志影像／美聯社）