運動雲

>

「桌球阿嬤」陪練有效！　中國擊敗「神秘之師」奪奧運混雙金牌

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運桌球混雙決賽，由世界排名第一的中國「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎，碰上本屆奧運黑馬，北韓「神秘之師」李鄭息／金琴英，最終由「莎頭組合」以4比2獲得金牌，也是中國首次在奧運混雙獲得金牌。對此，他們表示61歲的「桌球阿嬤」倪夏蓮才是最大幫助。

北韓本屆先擊敗第2種子的日本組合早田希娜／張本智和，又接連擊敗瑞典、香港，一路以黑馬之姿挺進決賽。另外，北韓選手很少參加國際賽，且根據巴黎奧運官網顯示，李鄭息與金琴英這對搭擋都是第1次參加國際賽；加上他們奧運期間也不接受採訪，因此關於他們的資料相當稀缺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而盧森堡的倪夏蓮打法與金琴英相似，因此中國才找上她擔任王楚欽與孫穎莎的陪練員，對此倪夏蓮也在微博上傳影片表示，「他們要和北韓組合交手，北韓這一對是黑馬，因為他們平時很少出來比賽，所以大家都不知道他們的情況，他們的威脅確實很大，而且那個女孩的打法是跟我一樣的，我覺得有責任去幫助中國隊。」

倪夏蓮也透露，其實中國提出這個要求還滿顧慮的，畢竟她還有單打項目要跟孫穎莎對決，「中國隊跟我提出的時候，其實他們是挺有顧慮的，因為我要跟孫穎莎對打，但我自己沒有猶豫，我覺得沒有祖國的培養，沒有中國的培養，我算甚麼呢？」

倪夏蓮1963年出生於中國上海，曾入選了中國代表隊，並在1983年世錦賽囊括女團與混雙金牌，之後她嫁給盧森堡籍教練丹尼爾森(Tommy Danielsson)，並移居盧森堡，從1991年起代表盧森堡參加國際賽，出於不想背叛中國，直到37歲才登上奧運殿堂。

▲王楚欽、孫穎莎。（圖／達志影像／美聯社）

▲王楚欽、孫穎莎。（圖／達志影像／美聯社）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運跳水2024奧運大陸巴黎奧運倪夏蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

快訊／對方因故退賽！謝淑薇、曹家宜兵不血刃進軍奧運女雙8強

快訊／對方因故退賽！謝淑薇、曹家宜兵不血刃進軍奧運女雙8強

奧運鈍劍義大利輸香港引眾怒　選手不怪台灣裁判

奧運鈍劍義大利輸香港引眾怒　選手不怪台灣裁判

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

熱門新聞

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

2離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

3王冠閎游出亞洲第1　賽後曝光險嗆水

4麟洋配小組賽晉級態勢　靠自己贏最穩

5林郁婷奧運資格遭質疑　IOC：符合規定

最新新聞

1各國奧運金牌獎金曝！香港2525萬遠超各國

2選手村變交友熱點　女瘋滑軟體真和選手配對

3羅戈牛棚　郭勇志：有點不敢出力

4美網球新星高芙還住選手村：納達爾也住

5奪銅太興奮！柔道選手慶祝到「肩膀脫臼」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

巴黎奧運塞納河上登場　史上首見戶外搭船開幕

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366