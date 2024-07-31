▲擊劍打中有多痛？記者的親身經驗：黑整片。（圖／YouTube@중앙일보）

記者王威智／綜合報導

巴黎奧運如火如荼進行中，台灣睽違36年，終於有劍士陳弈通挺身而出，挑戰擊劍項目。雖然最終止步於32強，但他的表現已經讓台灣民眾再次將目光投向這項運動。不過大家也好奇，被劍擊中有多痛？南韓《中央日報》的記者體驗，隔天出現大面積的瘀青。

有網友近日翻出一段2016年里約奧運前，南韓《中央日報》的記者實測被軍劍打中的影片，南韓選手以軍劍（Sabre）對記者進行測試。記者被劍打中後，不斷後退並呼喊痛苦，臉色通紅，滿頭大汗。當時，她的手臂出現紅腫和輕微瘀青，沒想到第二天就變成一片黑青。影片公開後，許多南韓網友驚嘆擊劍是一項難度極高的運動，還有人說「看著就心疼」，甚至建議記者應該向公司申請工傷。

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而該記者在東京奧運期間再次現身，在影片下留言說明當年拍攝的情況。她表示，當時只是想簡單有趣地解答人們對擊劍的好奇，並沒有特別防禦。加上她本身比較容易瘀青，因此情況看起來比實際上嚴重。她希望大家不會因此就認為擊劍是危險的運動，也希望選手不會被責怪。

她還提到，專業的擊劍選手在訓練過程中，雖然會有一些受傷，但他們會在比賽時適時防禦，因此不會出現如此嚴重的瘀青。「我只體驗了一天，但我覺得擊劍是一項非常有趣、熱烈且帥氣的運動，大家不用擔心。」