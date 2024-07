依瑟儂學柯瑞「晚安」慶首勝　談對決好友戴資穎：像看到自己倒影

記者游郁香/綜合報導

泰國一姐依瑟儂第4度叩關奧運殿堂,今(30)日在小組賽首戰僅花34分鐘就以直落2取勝,她賽後燦笑感謝球迷支持,還做出NBA天王柯瑞(Stephen Curry)的「晚安」慶祝動作,模樣相當可愛,談到明(30)日要與好友戴資穎爭晉級門票,她表示看到小戴就有如看到自己的倒影,兩人球風相似,但自己不及小戴。

???????? Thai badminton star "May" Ratchanok Intanon hitting the Steph Curry "Night Night" celebration after #Paris2024 triumph yesterday. pic.twitter.com/LhYABOEynL