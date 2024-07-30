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依瑟儂學柯瑞「晚安」慶首勝　談對決好友戴資穎：像看到自己倒影

記者游郁香／綜合報導

泰國一姐依瑟儂第4度叩關奧運殿堂，今(30)日在小組賽首戰僅花34分鐘就以直落2取勝，她賽後燦笑感謝球迷支持，還做出NBA天王柯瑞(Stephen Curry)的「晚安」慶祝動作，模樣相當可愛，談到明(30)日要與好友戴資穎爭晉級門票，她表示看到小戴就有如看到自己的倒影，兩人球風相似，但自己不及小戴。

依瑟儂曾在2016年1月登上世界第1，目前名列女單第21，近年在國際賽場表現下滑，本季僅在在西班牙大師賽封后，5、6月的泰國公開賽、馬來西亞大師賽、新加坡公開賽、印尼公開賽都止步16強。

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▲▼泰國一姐依瑟儂巴黎奧運首戰輕鬆過關。（圖／路透）

▲泰國一姐依瑟儂巴黎奧運首戰輕鬆過關。（圖／路透）

不過依瑟儂在巴黎奧運首戰打出犀利表現，只花34分鐘就以兩個21比8輕取比利時女將譚蓮妮。她賽後雙手合十燦笑感謝球迷，還模仿灣區神射柯瑞的「晚安」慶祝動作，樣子十分可愛。

依瑟儂明(31)日就要與好友戴資穎上演「宿命對決」，也是「好友對決」最終章，雙方過去35次交手，小戴以20勝15敗佔有優勢，兩人將爭搶唯一一張晉級門票。

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

依瑟儂向泰國媒體透露，有台灣媒體詢問她有關戴資穎將退休一事，她表示看到小戴有如看到自己的倒影，兩人打法很相似，不過她認為小戴的身體素質、速度都優於自己，場上的思維也勝過自己。

依瑟儂點出，明日一戰的關鍵在於誰更能掌控自己的球路，她深知小戴無論經驗或實力都在自己之上，因此她想好好享受比賽，展現平時的訓練成果。

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