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奧運鈍劍義大利輸香港引眾怒　選手不怪台灣裁判

▲▼義大利鈍劍選手馬基（Filippo Macchi） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼義大利鈍劍選手馬基（Filippo Macchi） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

義大利鈍劍選手馬基（Filippo Macchi）在巴黎奧運敗給香港選手獲得銀牌，台灣裁判黃皓志遭義國網友痛批不公。馬基今發文強調尊重裁判判決，「決賽2位裁判我都認識，我不想把自己的失敗歸咎於他們。」

香港選手張家朗在巴黎奧運男子擊劍鈍劍決賽以15：14絕殺義大利選手馬基。義大利認為出現爭議判決，義大利擊劍聯會向國際擊劍總會（FIE）及國際奧林匹克委員會（IOC）提出抗議，義大利網友群情激憤，痛批決賽兩位裁判來自台灣和南韓是不公平安排，相關抗議的關鍵字登上義國社群熱搜排行榜。

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馬基今天上午在官方IG貼文，替台灣與南韓的兩位裁判緩頰。許多義大利網友都大讚他的成熟，展現卓越運動家風範。

馬基在貼文開始表示，他不知該從何說起，他原已準備好獲勝聲明，標題是「每個孩童的夢想、每個運動員的目標」，但最終未獲實現，他帶著一枚漂亮銀牌回家，距離每個運動員的目標僅一步之遙。

馬基說，大家的聲音他都聽到了，大家認為他的金牌被搶奪了，裁判是可恥的，這是一個醜聞。 但馬基強調，他想說自己真的很幸運，他今年22歲，有美滿的家庭、很好的朋友，和無可挑剔的女友。他在對每個運動員來說最重要的比賽中，獲得了第2名。

馬基說，正因他練習了擊劍運動，他學習到裁判的決定「永遠」都需要獲得尊重，「這兩位裁判我都認識，我不想把我的失敗歸咎於他們」，因為這除了替自己找藉口，什麼都不會得到。

▲▼義大利鈍劍選手馬基（Filippo Macchi） 。（圖／達志影像／美聯社）

馬基表示，發生的事情都已過去了，但未來是操之在己的，他是個永遠追求極限、永不滿足的人，正因他永不滿足，他當下無法立即為獲得的獎牌感到高興。

不過前段時間，一位偉大的冠軍告訴他，獎牌總是值得慶祝的，事實上，獲得這面銀牌值得感到快樂與幸福，「所以讓我們克服巨大的失望，享受擁有的一切。我將回顧所犯的錯誤，並嘗試改進，讓自己變得更優秀。」

馬基表示，「畢竟人生是由許多障礙組成的，有時你會克服它們，有時你會絆倒和失足，不同的是有些人能找到力量重新站起來。」

馬基說，現在他還有一場非常重要的團隊比賽，他和隊友將竭盡全力超越自己。他希望大家持續支持團隊，「為義大利加油，無論何時何地。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運擊劍

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