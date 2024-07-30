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盤點2024巴黎奧運的10大男神！IG放送請蒐藏

▲▼ 。（圖／翻攝IG@）

▲盤點2024巴黎奧運的10大男神！IG放送請蒐藏 。（圖／翻攝IG@felixdolci、@hasshii_807、@eddie_wang123、@yacinelouati@）

記者王威智／綜合報導

2024年的巴黎奧運即將在7月26日至8月11日盛大開幕，各式精彩賽事已經讓人翹首以盼，而其中最吸睛的莫過於那些充滿魅力的運動員。除台灣健兒王冠閎、楊勇緯，《ETtoday新聞雲》幫你盤點10位奧運男神。

首先先幫大家複習一下，今年第5次站上奧運殿堂的英國跳水運動員Tom Daley，是大家都非常熟悉的運動員。他和丈夫在2023年迎來第2個兒子，雖然他原本因為年齡問題打算不參加今年的巴黎奧運，但在兒子的撒嬌下，他決定再次回到奧運賽場，「雙人10公尺跳台跳水比賽」項目與Noah Williams奪得銀牌。

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亞洲部分，日本排球選手高橋藍則是一位身高188cm的混血兒，擁有1/4美國血統，五官精緻、皮膚白皙。他的IG粉絲人數更超過了228萬名。

日本體操選手橋本大輝也是一位不容錯過的男神。這位22歲的體操王子自6歲起就開始學習體操，並在東京奧運於男子個人全能及單槓項目中雙金榮耀，被奧運官網列為100位必看的新星之一。

接著是韓國游泳選手黃宣優，他21歲就在游泳界有了一定的知名度。他在世界游泳錦標賽男子200米自由泳決賽中，以1分44秒75的成績獲得金牌，成為首位獲得此項目世界冠軍的韓國游泳選手。

歐美臉孔，第一位獻上加拿大體操新星Felix Dolci，他只有22歲，但已經以俊朗的外貌和結實的肌肉吸引了大批粉絲。Dolci從5歲就開始接觸體操，7歲便踏上比賽的道路，他也常在IG上分享自己的體操訓練影片，讓粉絲們大飽眼福。

瑞典撐竿跳選手Armand Duplantis被譽為運動界的甜茶。他在2020年東京奧運男子撐竿跳比賽中以6.02m的好成績奪得金牌，並在今年的世界田聯田徑鑽石聯賽中以6.24m的成績，打破了男子撐竿跳高世界紀錄，這是他的第八次創紀錄。

再來是法國排球選手Yacine Louati，他是一位濃眉大眼的法式帥哥。在2020年東京奧運會上，他與法國隊一同獲得奧運排球冠軍，這也是法國隊在奧運會上獲得的第一枚金牌。

法國田徑十項全能運動員Mayer Kevin是兩次世界田徑錦標賽金牌得主，也是兩次奧運會銀牌得主，他的帥氣臉蛋和壯碩身材同樣讓人印象深刻。

美國游泳選手Caeleb Dressel被譽為「飛魚」Michael Phelps的接班人，他在泳壇獲得的獎項無數，包括2016年里約奧運2面金牌、2017年世錦賽再奪6面金牌，以及2019年的8面世界游泳錦標賽獎牌。

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關鍵字： 標題:1.奧運男神大盤點！精彩賽事等你翹首以盼2.英國跳水選手TomDaley再度回歸奧運賽場3.亞洲男神高橋藍擁有白皙肌膚和混血

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