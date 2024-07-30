百年歷史巴黎大皇宮變身擊劍場地　運動員驚嘆：享受這一刻

▲巴黎大皇宮奧運變成擊劍、跆拳道場地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

成立超過百年的巴黎大皇宮，在巴黎奧運成為擊劍和跆拳道比賽場地，宏偉且優雅的舞台，也讓世界各地的運動員嘖嘖稱奇。

巴黎大皇宮因1900年世界博覽會建造，是法國美術建築風格的典範，當時採用最先進的技術，將壯麗的玻璃帷幕中殿頂棚高高聳立在大廳上方，如今也成為熱門打卡地點。

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能在這座融合20世紀初的建築風格，以及現代燈光秀的場地比賽，讓本屆奧運奪下銅牌的美國擊劍運動員伊特金（Nick Itkin）表示，「這就是這項運動所需要的，擊劍運動員需要這樣的回報，這是我們繼續前進的動力。」

伊特金還分享在9000名觀眾面前比賽的感受，「進場時有一瞬間被震撼到了，我花了一些時間才進入節奏，隨後我想著『去享受這一刻』，結果就在最壯觀的奧運比賽場地贏得1枚奧運獎牌。」

24歲伊特金希望透過這次在法國大皇宮的奧運比賽，讓美國擊劍運動發展更好，「法國做得非常棒，因為這裡是擊劍的發源地。他們有很棒的粉絲，但擊劍在美國正以驚人的速度增長，我認為這個趨勢會繼續下去。」

▲巴黎大皇宮奧運變成擊劍、跆拳道場地。（圖／達志影像／美聯社）