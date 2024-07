▲巴黎奧運獲獎者除了獎牌外還會收到神秘盒子。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

巴黎奧運正如火如荼展開,也陸續頒發獎牌,不過這次選手登上奧運頒獎台時,除了獎牌外還會收到一個神秘的長型盒子,也讓不少人好奇盒子裡裝了什麼?對此,奧運官方也特別回答疑問。

據《Yahoo Sport》的文章,在奧運獲獎的選手除了獎牌外,通常還會收到額外的禮物,像是花或娃娃之類的,但本次巴黎奧運的禮物卻相當神秘,裝在一個細長金色盒子裡。

July 26, 2024: You have been the center of discussions, eagerly awaited and counted down, and now you are finally here!



From dream to reality, let’s celebrate the start of our Games

@ugogattoni #Paris2024 pic.twitter.com/C8KkR4mBKj