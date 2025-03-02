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柯瑞宣告生涯最後一次灌籃　勇士主帥談深度：先進季後賽再說

記者游郁香／綜合報導

「升空」暴扣並非勇士天王柯瑞（Stephen Curry）主要的得分手段，不過他今（2）日作客七六人，上演了單臂扣籃，讓所有人嗨翻，賽後他卻宣告，「這是我生涯最後一次灌籃！」他透露助教史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）賽前訓練時要求他灌一球，他最近膝蓋狀況感覺不錯，才決定試試看。

勇士今日以126比119敗給費城七六人，5連勝遭到終結，但場上仍有一幕令人印象深刻，歷史三分球王柯瑞完成例行賽生涯第27次灌籃。他賽後笑著說，「我現在就宣布，這是我生涯最後一次灌籃！」

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柯瑞解釋，今天會嘗試灌籃，是因為勇士助教史塔克豪斯在賽前投籃訓練時要求他灌一球，他最近膝蓋感覺狀況不錯，所以決定試試看。

▲▼勇士天王柯瑞6年來首度灌籃；七六人奇兵格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞打趣宣布，今日的灌籃將是他生涯最後一灌。（圖／達志影像／美聯社）

這記灌籃也是柯瑞自2019年2月21日（當地時間）以來的首次扣籃，恰好就在費城傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）坐在場邊觀戰的時刻，為比賽增添了話題性。

柯瑞今日出賽36分鐘，繳出29分、12助攻的雙十數據，仍是勇士最穩定的進攻核心，但在新搭檔巴特勒（Jimmy Butler）掛傷號之下，他的「休息時間」成為比賽勝負的關鍵因素。此戰當柯瑞在場上時，勇士淨勝12分，當他在場下時，球隊卻陷入淨負19分的劣勢，這讓勇士難以扭轉戰局。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）談到柯瑞的出賽時間時表示，「我們4天內有3場比賽，我不能讓他打40分鐘，我甚至不希望讓他打超過34、35分鐘。」

▲▼勇士天王柯瑞6年來首度灌籃；七六人奇兵格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞6年來首度灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

除了柯瑞的個人表現外，勇士近期的整體狀態也引起關注。當被問到勇士的板凳深度是否足以支撐球隊打進總決賽時，柯爾語帶無奈回應，「我們現在只希望能進季後賽，你在談總決賽？我們的目標是先晉級季後賽，先別談那麼遠的事。」

勇士目前戰績32勝28敗，排名暫居西區第7，落後洛杉磯快艇半場勝差，今天這場敗仗讓他們錯失登上西區第6種子的機會。接下來，勇士將迎戰黃蜂，並於「背靠背」賽程中挑戰尼克，再對上布魯克林籃網。

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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