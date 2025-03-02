柯瑞宣告生涯最後一次灌籃　勇士主帥談深度：先進季後賽再說

Steph Curry said tonight was the last dunk of his career: “I’m calling it right now.” He pointed at Jerry Stackhouse after it because Stackhouse asked him to dunk at shootaround today. He said his knees have been feeling well enough to try it. pic.twitter.com/Qr1UqwKIhI — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

「升空」暴扣並非勇士天王柯瑞（Stephen Curry）主要的得分手段，不過他今（2）日作客七六人，上演了單臂扣籃，讓所有人嗨翻，賽後他卻宣告，「這是我生涯最後一次灌籃！」他透露助教史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）賽前訓練時要求他灌一球，他最近膝蓋狀況感覺不錯，才決定試試看。

STEPH CURRY WITH THE DUNK ????



This is his first dunk since the 2018-2019 season!pic.twitter.com/N1NpMwKzjO — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 2, 2025

勇士今日以126比119敗給費城七六人，5連勝遭到終結，但場上仍有一幕令人印象深刻，歷史三分球王柯瑞完成例行賽生涯第27次灌籃。他賽後笑著說，「我現在就宣布，這是我生涯最後一次灌籃！」

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柯瑞解釋，今天會嘗試灌籃，是因為勇士助教史塔克豪斯在賽前投籃訓練時要求他灌一球，他最近膝蓋感覺狀況不錯，所以決定試試看。

▲勇士天王柯瑞打趣宣布，今日的灌籃將是他生涯最後一灌。（圖／達志影像／美聯社）

這記灌籃也是柯瑞自2019年2月21日（當地時間）以來的首次扣籃，恰好就在費城傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）坐在場邊觀戰的時刻，為比賽增添了話題性。

柯瑞今日出賽36分鐘，繳出29分、12助攻的雙十數據，仍是勇士最穩定的進攻核心，但在新搭檔巴特勒（Jimmy Butler）掛傷號之下，他的「休息時間」成為比賽勝負的關鍵因素。此戰當柯瑞在場上時，勇士淨勝12分，當他在場下時，球隊卻陷入淨負19分的劣勢，這讓勇士難以扭轉戰局。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）談到柯瑞的出賽時間時表示，「我們4天內有3場比賽，我不能讓他打40分鐘，我甚至不希望讓他打超過34、35分鐘。」

▲勇士天王柯瑞6年來首度灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

除了柯瑞的個人表現外，勇士近期的整體狀態也引起關注。當被問到勇士的板凳深度是否足以支撐球隊打進總決賽時，柯爾語帶無奈回應，「我們現在只希望能進季後賽，你在談總決賽？我們的目標是先晉級季後賽，先別談那麼遠的事。」

勇士目前戰績32勝28敗，排名暫居西區第7，落後洛杉磯快艇半場勝差，今天這場敗仗讓他們錯失登上西區第6種子的機會。接下來，勇士將迎戰黃蜂，並於「背靠背」賽程中挑戰尼克，再對上布魯克林籃網。