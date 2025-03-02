獨行俠又傷內線！　雙向合約簽下「GOAT」瓊斯

▲獨行俠將用雙向合約簽下瓊斯（右）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯快艇今（1）日裁掉雙向合約中鋒瓊斯（Kai Jones），隨後他決定加盟獨行俠。由於達拉斯陣中已有3名雙向合約球員，這筆簽約將使球隊超出規定名額，因此必須裁掉其中1人才能正式完成簽約。不過，獨行俠在今日比賽中又折損主力前鋒華盛頓（P.J. Washington），內線戰力持續受影響。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，快艇裁掉瓊斯後，隨即用雙向合約簽下倫迪（Seth Lundy）與鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.），並將米勒（Jordan Miller）的合約轉為正式合約。

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被快艇裁掉後，瓊斯選擇加盟禁區人手短缺的獨行俠，並簽下雙向合約。達拉斯陣中已有3名雙向合約球員，分別是凱利（Kylor Kelley）、艾德華茲（Kessler Edwards）和威廉斯（Brandon Williams）。為了完成簽約，獨行俠必須裁掉其中一名球員，才能騰出名額。

瓊斯身高6呎11吋，他在2019年以首輪第19順位被黃蜂選中。然而，他生涯曾多次出現脫序言論，包括嗆自己隊友、自稱能擊敗詹姆斯（LeBron James）和歐尼爾（Shaquille O'Neal），宣稱未來會不斷拿下MVP和年度最佳防守球員，以及要求賣我宣言等，一度被網友質疑有嗑藥。

自從唐西奇（Luka Doncic）離隊後，達拉斯內線健康一直堪憂，里夫利二世（Dereck Lively II）、戴維斯（Anthony Davis）、加福德（Daniel Gafford）等主力輪替球員都因傷無法上陣。近日才剛復出的華盛頓，在今天對陣公鹿的比賽中，上陣15分鐘22秒後感到右腳踝痠痛，後續未能再回到場上，讓獨行俠簽下瓊斯的補強計劃看似又變成了補洞。